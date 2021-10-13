Новини

Названо знаки зодіаку, яким жовтень принесе розплату за гріхи минулого

13.10.2021
Менше хвилини

За власні помилки завжди доводиться розплачуватися – рано чи пізно.


Експерти по астрології кажуть, що існують такі знаки зодіаку, яким доводиться відповідати за помилки, допущені ним у минулому, частіше за інших.

Новини по темі

Тельці

Цей знак зодіаку любить веселе життя і не зважає на витратами на себе коханого. Однак все має властивість закінчуватися і Телець, як би в покарання за свою марнотратство, частенько сидить на мілині, рахуючи копійки.

Раки

Даний знак зодіаку вважається головним пліткарем зодіакального кола. Тому йому не варто дивуватися, якщо пліткувати будуть про нього. Як відомо бумеранг має властивість повертатися.

Козеріг

Козероги часто поводяться неадекватно при нестандартних ситуаціях. Коли в їх житті відбувається щось неординарне, представникам цього знаку варто задуматися, чи потрібно було бути надто емоційним при попередніх форс-мажорних обставин.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


13.10.2021
Менше хвилини

Новини по темі

комуналка

Украинцам рассказали, как получить деньги от государства на коммуналку

13.10.2021

Курс валют очень удивит: уже есть прогнозы экспертов на 2022 год

13.10.2021

Зарплаты украинцев ощутимо “уменьшатся” уже в следующем году

13.10.2021

Суммы в платежках вырастут, а субсидии уменьшат: чего ждать к концу месяца

13.10.2021
Back to top button