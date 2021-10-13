Названо знаки зодіаку, яким жовтень принесе розплату за гріхи минулого

За власні помилки завжди доводиться розплачуватися – рано чи пізно.





Експерти по астрології кажуть, що існують такі знаки зодіаку, яким доводиться відповідати за помилки, допущені ним у минулому, частіше за інших.

Тельці

Цей знак зодіаку любить веселе життя і не зважає на витратами на себе коханого. Однак все має властивість закінчуватися і Телець, як би в покарання за свою марнотратство, частенько сидить на мілині, рахуючи копійки.

Раки

Даний знак зодіаку вважається головним пліткарем зодіакального кола. Тому йому не варто дивуватися, якщо пліткувати будуть про нього. Як відомо бумеранг має властивість повертатися.

Козеріг

Козероги часто поводяться неадекватно при нестандартних ситуаціях. Коли в їх житті відбувається щось неординарне, представникам цього знаку варто задуматися, чи потрібно було бути надто емоційним при попередніх форс-мажорних обставин.