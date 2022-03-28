Готелі на західній Україні різко підняли ціни з напливом переселенців

Війна вигнала багатьох українців з рідних домівок та змусила переїхати в більш безпечні регіони країни. Потік вимушених переселенців захлеснув західні області, зокрема Львівщину, Івано-Франківщину, Рівненщину та Закарпаття. У зв’язку з різким збільшенням попиту, ціни на житло в цих областях також змінилися. І в той час, як деякі місцеві жителі віддають свої квартири переселенцям безкоштовно, готелі накручують ціни, переходячи все межі пристойності.





Ми вирішили дослідити, скільки зараз коштує прожити місяць у готелі на заході України. Ціна безпеки виявилась немаленькою.

Львів

Найбільше вільних готельних номерів та апартаментів вдалося знайти у Львові. І це незважаючи на майже півмільйона переселенців, що заїхали в «західну столицю» з початку війни.

Житло тут є на будь-який смак, але й ціни кусаються. Згідно із розцінками на сайті Booking, за місяць у львівському готелі заплатити доведеться від 30 до 60 тис. грн. У більшості номерів, що пропонують за таку суму, може розміститися 3-4 осіб, тобто середньостатистична родина з дітьми.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську вибір житла не такий великий, як у сусідньому Львові, оскільки тут не настільки розвинута туристична інфраструктура. На найближчі дати вдалося знайти лише один вільний номер, місяць проживання у якому вартуватиме переселенцям трохи більше 46 тис грн.

Рівне

І Рівному ціни виявилися значно нижчими ніж у його міст-побратимів із заходу. Щоб зняти номер чи апартаменти на місяць родині вистачить навіть 20 тис грн.

Ужгород

В Ужгороді ситуація з пошуком житла виявилися не набагато кращою, аніж в Івано-Франківську. Варіанти можна перелічити на пальцях однієї руки, та й ціни на них просто шалені. Переважно це дворівневі номери класу люкс та напівлюкс у самісінькому серці міста. А коштують вони понад 300 тис грн на місяць. До слова, більшість варіантів розраховані лише на 3 пожильців.

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