Євро і Злотий падають: курс валют на 16 травня

В понеділок, 16 травня, курс євро опуститься порівняно з вихідними. Національний банк встановив курс європейської валюти на рівні 30 гривень та 37 копійок, а це на 4 копійки менше в порівнянні з кусом в суботу та неділю.





Здешевшають і інші європейські валюти. Польський Злотий 16 травня опуститься в ціні на 3 копійки. Його курс становитиме 6 гривень та 48 копійок. А от румунський лей залишиться на старих показниках. НБУ встановив його курс на рівні 5 гривень та 14 копійок.

Долар залишиться незмінним і торгуватиметься на рівні 29 гривень та 25 копійок.