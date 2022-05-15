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Євро і Злотий падають: курс валют на 16 травня

15.05.2022
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Обмін валют

В понеділок, 16 травня, курс євро опуститься порівняно з вихідними. Національний банк встановив курс європейської валюти на рівні 30  гривень та 37 копійок, а це на 4 копійки менше в порівнянні з кусом в суботу та неділю.


Здешевшають і інші європейські валюти. Польський Злотий 16 травня опуститься в ціні на 3 копійки. Його курс становитиме 6 гривень та 48 копійок. А от румунський лей залишиться на старих показниках. НБУ встановив його курс на рівні 5 гривень та 14 копійок.

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Долар залишиться незмінним і торгуватиметься на рівні 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 16 травня 2022

Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар20,1639
AZN1Азербайджанський манат17,2585
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев15,5339
KRW100Вона2,279
HKD1Гонконгівський долар3,7267
DKK1Данська крона4,0822
USD1Долар США29,2549
EUR1Євро30,3768
EGP1Єгипетський фунт1,5971
JPY10Єна2,267
PLN1Злотий6,4874
INR10Індійська рупія3,776
CAD1Канадський долар22,4943
HRK1Куна4,0391
MXN1Мексиканське песо1,4486
MDL1Молдовський лей1,5466
ILS1Новий ізраїльський шекель8,5334
NZD1Новозеландський долар18,2463
NOK1Норвезька крона2,9768
ZAR1Ренд1,8139
RUB10Російський рубль4,4952
RON1Румунський лей6,1421
IDR1000Рупія2,0017
SGD1Сінгапурський долар20,9562
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)38,9357
KZT100Теньге6,7696
TRY1Турецька ліра1,8906
HUF100Форинт7,9025
GBP1Фунт стерлінгів35,6632
CZK1Чеська крона1,2282
SEK1Шведська крона2,8986
CHF1Швейцарський франк29,2593
CNY1Юань Женьміньбі4,3093

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15.05.2022
1 хвилина на прочитання
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