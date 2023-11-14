В обмінник пізно: відомий курс долара до 17 листопада

До кінця цього тижня, а саме до 17 листопада, в Україні не очікується значних коливань готівкового курсу долара. Отже, купівля валюти з метою отримання короткострокового прибутку є малоймовірною. За прогнозами, банківські курси коливатимуться в межах 37,2-38 грн., тоді як курси в обмінниках будуть дещо вищими – 37,3-37,95 грн.

Спред (різниця між найкращими цінами продажу та купівлі в певний момент часу) при операціях з купівлі-продажу долара в більшості обмінників та банківських кас становитиме від 20 до 35 копійок.

На динаміку міжбанківського курсу долара впливатимуть ціни та обсяги інтервенцій Національного банку. Дефіцит пропозиції валюти, що зберігатиметься, буде пом’якшуватися за рахунок продажу валюти з резервів.

У середині листопада валютний ринок України очікується динамічним, значною мірою під впливом рішень Національного банку. На валютному ринку не очікується суттєвих несподіванок щодо обмінного курсу долара.

Останні дії Національного банку свідчать про припинення зниження вартості долара через виведення на ринок надлишку “дешевих” доларів. Очікується період корекції курсу долара, обмежений вузьким діапазоном інтервенційних цін Національного банку.