Не бензин, а черти-что: контрафактное горючее наводнило украинские АЗС

В Украине на фоне дефицита горючего значительно выросло количество контрафакта. Доля разбавленного бензина и дизеля на отечественных АЗС за время войны выросла с 10 до 40%. А учитывая, что государственные проверки качества горючего отменили еще в марте, украинцы продолжают заправляться непонятно чем, даже не подозревая, что рискуют собственным автомобилем. Ведь последствия от заправки такими «горючими жидкостями» могут быть роковыми.





Эксперты топливного рынка отмечают, что некачественный бензин и дизель чаще всего продают на маленьких безымянных заправках. Большие сети редко позволяют себе торговать контрафактом. Юрий Чорнобривец, директор Института потребительских экспертиз, настойчиво советует украинцам покупать горючее только на крупных брендовых АЗС, которые берегут свою репутацию. А иначе можно попасть в большую передрягу и заплатить не одну тысячу за ремонт автомобиля.

Из-за отсутствия контроля со стороны Госпотребслужбы и Государственной экологической инспекции в Украине беспрепятственно работает немало мини-НПЗ – небольших нефтеперерабатывающих заводов, которые и производят большую часть фальсификата. Они выпускают спиртовое и компонентное горючее, которое может серьезно навредить топливной системе машины. Особенно оно опасно для автомобилей с современными системами впрыска, которые придется сдавать в ремонт уже после первой заправки такой горючей смесью.

Еще шире открыло двери для фальсификата в Украине разрешение продавать топливо стандартов Евро-3 и Евро-4, а не только Евро-5, как это было до войны. Однако горючее более низкого стандарта не так тщательно очищают от серы, парафинов, смол и других вредных для «здоровья» автомобиля веществ. Поэтому оно, как и контрафакт, может привести к поломке машины, особенно чувствительных к качеству топлива новых иномарок.

Стоит отметить, что при всей вредности разбавленного горючего, оно есть на заправках всегда. В то время, как за качественным бензином и дизелем порой приходится охотиться не один день. Поэтому отечественные автомобилисты иногда сознательно заправляются такой «бодягой», чтобы не оставаться без горючего или просто сэкономить. Но важно помнить, что такой эксперимент может закончиться в автомастерской и обойтись покупателю значительно дороже.