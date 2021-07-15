Стало известно, какой штраф можно получить за неофициальную зарплату

С начала июля трудовая и налоговая инспекции начали массовые проверки украинских предприятий на предмет нарушений в процедуре трудоустройства. Целью инспекции является выявление сотрудников, которые работают неофициально, и привлечение к ответственности их недобросовестное руководство. За такую провинность работодатели рискуют «поплатиться» штрафом в несколько сотен тысяч гривен.





Во время проверки инспектор уполномочен пообщаться с администрацией и работниками предприятия. Причем разговор может проходить как в присутствии свидетелей, так и в индивидуальном порядке. Проверяющий может фиксировать разговор на видео или аудиотехнику, а также фотографировать выявленные нарушения. При необходимости в процедуре проверки могут участвовать Нацполиция и Миграционная служба.

Меж тем проверяющему разрешается:

посетить предприятие в какой угодно рабочий день без предупреждения;

пообщаться с любым членом коллектива;

просмотреть документацию о трудоустройстве.

Если после проверки инспектор обнаружит несовпадение между фактическим количеством работников и официальным штатом предприятия – руководителя ждет наказание. За каждого неоформленного должным образом работника по ст. 265 Трудового кодекса Украины он вынужден будет заплатить 60 тыс. грн штрафа. Если же его «поймают» на таком нарушении второй раз в течение 2 последующих лет – заплатить придется вдвое больше, то есть 180 тыс. грн за каждого нелегально трудоустроенного члена коллектива.

Причем наказывать бизнесменов будут даже за стажеров или практикантов, которые работают без официальной трудовой документации.

Оштрафовать руководителей предприятий могут также за следующие нарушения:

сотрудника допустили к работе, не подписав с ним предварительно трудовой договор;

работнику начисляли заработную плату, не оплачивая за него единый социальный взнос;

сотрудника оформили на неполную ставку, при этом фактически он работает полный рабочий день.

Напомним, что перед стартом инспекций уполномоченные органы провели масштабную информационную кампанию, в которой разъяснили всем участникам рынка труда, какими могут быть последствия неофициального трудоустройства.