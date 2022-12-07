В Україні переселенців почнуть позбавляти виплат: хто залишиться без грошей

В Україні внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримують виплати від держави, почнуть перевіряти. Справа в тому, що деякі ВПО досі отримують матеріальну допомогу, хоча вже давно повернулися у місця свого постійного проживання. Тож у Мінсоцполітики вирішили провести так звану звірку, за результатами якої значну частину внутрішніх переселенців можуть позбавити щомісячних виплат.

Як зазначила очільниця Мінсоцу Оксана Жолнович, після повернення додому внутрішньо переміщені особи автоматично втрачають право на отримання матеріальної допомоги від держави. Адже вони більше не вважаються переселенцями. Мова йде про виплати в сумі 2000 грн для дорослого та 3000 грн для осіб з інвалідністю та дітей.

Під час запланованої перевірки кожен ВПО отримає повідомлення з проханням особисто з’явитися до управління соціального захисту за місцем свого тимчасового перебування. Якщо протягом 10 днів переселенець цього не зробить, його позбавлять виплат. Це правило дія навіть для тих громадян, які ще не повернулися додому, а просто тимчасово залишили місце свого перебування, наприклад у зв’язку з відрядженням. Після повернення вони зможуть прийти в управління соцзахисту, подати відповідну заяву і виплати їм повернуть.

Варто зазначити, що повертаючись у рідні міста українці втрачають право лише на виплати для ВПО. Натомість вони можуть отримати від Мінсоцу інші види допомоги. Оксана Жолнович наголосила, що для людей, які після повернення додому не можуть знайти роботу та банально не мають коштів до існування, є багато інших програм. Зокрема такі українці можуть отримати субсидію на оплату комуналки, допомогу по безробіттю, виплати для багатодітних чи малозабезпечених родин тощо.

Нагадаємо, що кошти для внутрішньо переміщених осіб виплачуються українцям, яким довелося виїхати з окупованих населених пунктів та територій, де йдуть бойові дії. У відповідній постанові Кабміну №457 вказано, що до травня таку допомогу могли отримати всі внутрішні переселенці. А з червня право на виплати мають лише дві категорії громадян:

повнолітні особи – 2000 грн на місяць;

діти та інваліди – 3000 грн на місяць.