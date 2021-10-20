Можуть бути проблеми: українцям розповіли, як поводити себе, коли прийшли перевіряти лічильник

Перевірка лічильників – рутинна справа, на яку споживачі зазвичай не звертають уваги. А даремно. Адже під час таких перевірок контролери не завжди дотримуються процедури, та можуть припуститися помилки, за яку вам потім доведеться розплачуватися зі своєї кишені.





Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) дала українцям загальні рекомендації, які точно знадобляться під-час візиту перевіряючого.

Якщо до вас завітав представник електропостачальника із наміром перевірити показники лічильника, насамперед попросіть його пред’явити посвідчення. Без такого документу навіть не варто впускати візитера до квартири. А ну ж він виявиться шахраєм.

Якщо у контролера є посвідчення, його потрібно впустити до квартири та дати можливість виконати свою роботу. Більше того, споживач зобов’язаний за законом надати представнику оператора доступ до лічильника для перевірки його технічного стану чи зняття показників.

Під-час роботи контролера користувач має повне право спостерігати за його діями, а також зафільмувати процес чи зробити кілька фото.

Після завершення перевірки, уважно ознайомтеся з документами, які контролер попросить підписати. Споживач має право вносити в них письмові правки у разі незгоди з їх змістом.

Якщо щось у процедурі перевірки, її результатах або поведінці контролера викликало у вас підозру, зателефонуйте до колл-центру електропостачальника, його інформаційно-консультаційного центру, чи одразу ж у НКРЕКП.

Уважність під час візиту представника електророзподільчої компанії є вкрай важливою для кожного користувача цієї послуги. Якщо ви втратите пильність та «на автоматі» підпишете документи із результатами перевірки, довести їх хибність буде нелегко. Тож із моменту, коли контролер переступив поріг вашої оселі, відкладіть усі справи та проконтролюйте увесь процес перевірки від початку до кінця.