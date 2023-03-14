«Нова пошта» випустить власні облігації і кредитки: клієнтам пообіцяли чимало нових послуг та знижок

«Нова пошта» запланувала на 2023 рік цілу низку нововведень. Зокрема платіжна система компанії незабаром випустить власні облігації та кредитні картки, що забезпечать клієнтам ще вищий рівень сервісу. Про це повідомив директор з ризиків платіжної системи NovaPay Ростислав Синишин.

Фінансист уточнив, що мова йде про випуск власних облігацій NovaPay, а не про цінні папери «Нової пошти», які нещодавно вже вийшли на ринок. Наразі ж у NovaPay саме готуються до запуску нового фінансового продукту. У копанії вже завершили роботу над проспектом емісії і готують його до подачі в Нацкомісію по цінних паперах та фондовому ринку.

Синишин також пояснив, з якою метою «Нова пошта» та NovaPay взялися за випуск облігацій. Отож один з найбільших поштових операторів країни за рахунок продажу власних цінних паперів планує залучити кошти на розвиток логістики та побудову нових терміналів. Наприклад зараз «Нова пошта» саме завершує роботу над двома великими сортувальними терміналами у Києві та Одесі.



Натомість NovaPay за виручені з продажу облігацій гроші буде розвивати власну фінансову інфраструктуру. Щоправда про плани компанії щодо роботи у фінансовому секторі Ростислав Синишин розкривати поки що відмовився. Відомо лише, що NovaPay вже найближчим часом випустить власні кредитні картки, за допомогою яких клієнти отримають доступ до цілої низки нових послуг та знижок.

Зазначимо , що випуск власних фінансових продуктів у NovaPay планували вже давно. Однак лише нещодавно у Верховній Раді прийняли закон, який врешті розв’язав компанії руки і дозволив втілити свої плати в життя. Йдеться про закон, що дозволяє небанківським фінансовим установам та організаціям відкривати рахунки та випускати власні платіжні картки. Щоправда для цього необхідно мати відповідну ліценцію.