Клієнтка ПриватБанку втратила 1000 доларів: куди пропали кошти?

В інтернеті гуляє інформація про неприємну ситуацію, що сталася з клієнтом Приватбанку. З картки останнього була списана кругла сума. Співробітники організації відмовилися показувати реквізити рахунку, на який було отримано грошовий переказ. Платформа Apple music, що може бути причетною, нічого про інцидент не знає. Неприємну новину освітив портал “Мінфін”.





З кредитного рахунку клієнтки банку було списано 1000 доларів. Інцидент стався 2 вересня. Гроші перевели десятьма платежами по 99,99 доларів кожен, з інтервалом менше хвилини.

Місячна підписка на портал Apple music обійшлася жінці в символічну суму, що дорівнює 4,99 доларів.

Одразу після списання коштів жінка звернулася до найближчого відділення ПриватБанку. Вона попросила показати повну історію проведених операції з її кредиткою. Співробітники фінансової установи відмовилися виконувати прохання клієнтки. У свою чергу платформа Apple music не підтвердила надходження коштів від цієї жінки.

У банку клієнтка зафіксувала письмову заяву про неправомірне списання фінансів зі свого рахунку. Наступного дня скарга поступила і на компанію Apple.

Потерпіла, станом на 17.09.21 року не отримала ні зворотного зв’язку з фінустановою, ні грошей.

Пізніше представники “ПриватБанку” пояснили ймовірну причину інциденту. Дана ситуація могла виникнути, якщо користувач сайту зберіг на порталі дані банківської карти і дав згоду на вилучення виплат без додаткових підтверджень. Описаний спосіб оплати існує. Жінці необхідно уважно перевірити минулі грошові операції з платформою Apple music.

Представники ПриватБанку завірили, що всі необхідні перевірки проводяться і запущена операція по поверненню вкрадених коштів.

Техпідтримка фінансової організації працює над прискореним вирішенням проблеми. Після отримання відповіді від платіжної системи і розгляду заяви вони обіцяють додатково поінформувати обурену клієнтку.