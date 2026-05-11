Епоха PS5 затягується: Sony не поспішає з PlayStation 6 через низькі продажі та кризу на ринку

Консолі поточного покоління перетнули межу шостого року свого життєвого циклу, проте зміна поколінь поки що не планується. Останній фінансовий звіт Sony продемонстрував неочікувану статистику: темпи продажів PlayStation 5 почали помітно відставати від показників PlayStation 4 за аналогічний період.

Статистика продажів та ринкові реалії

Згідно з офіційними даними, Sony реалізувала 1,5 млн одиниць PS5 проти 2,6 млн пристроїв PS4 за той самий часовий проміжок у минулому. Цей розрив між двома поколіннями продовжує збільшуватися не на користь актуальної консолі.

Генеральний директор Sony Хірокі Тотокі пояснює таку ситуацію та відсутність планів щодо PS6 наступними факторами:

Аналітична пауза: Компанія ще не визначилася ні з ціною, ні з датою виходу нової системи, віддаючи перевагу спостереженню за ситуацією.

Пряма мова

«Ми ще не вирішили, коли випустимо нову консоль і за якою ціною. Поки що ми хотіли б спостерігати за ситуацією та аналізувати її. Враховуючи обставини, у 2027 році ціни на оперативну пам’ять залишаться дуже високими… Ми повинні ретельно продумати подальші дії». — Хірокі Тотокі, генеральний директор Sony

Коли чекати на нове покоління

Незважаючи на очікування геймерів, швидкого релізу не буде. Інсайдери прогнозують вихід PlayStation 6 не раніше 2028–2029 років. Sony вже офіційно заявила про намір подовжити життєвий цикл PS5. Таким чином, індустрія готується до найтривалішого очікування між поколіннями консолей Sony у сучасній історії.