Redmi випустила величезний телевізор за 34 тисячі гривень

Товарний асортимент суб-бренду Redmi поповнився новим телевізійним приймачем. Мова йде про доступну модель Redmi Max 90″.

Деталі

Китайський виробник почне приймати замовлення на новий телевізор з екраном 90″ 28 квітня. У традиційних магазинах його можна буде придбати з 10 травня. На китайському ринку вартість телевізора становить 32 605 грн. Для порівняння, Redmi Max 86″, представлений два роки тому, пропонувався для придбання на початку продажів за 34 990 грн. Xiaomi 13 Pro, який дебютував у 2023 році, коштує 36 730 грн на європейському ринку.

LCD-екран нового телевізора оновлюється з частотою 144 Гц. Він має роздільну здатність 3 840×2 160p (4K UHD). Яскравість екрана становить 700 кд/м², а покриття кольорового простору DCI-P3 – 94%. “Серце” новинки – чотирьохядерний SoC. Виробник пропонує його у конфігурації 3/32 ГБ. Redmi Max 90″ підтримує Dolby Vision. Крім того, заявлена підтримка Dolby Atmos. Щодо портів, користувачам доступні USB 3.0 та HDMI 2.1. Телевізор може похизуватися наявністю Wi-Fi-6.