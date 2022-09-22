Дроп-тест порівняння: Samsung Galaxy S22 Ultra проти iPhone 14 Pro Max

Міцність смартфона – далеко не остання за значимістю характеристика. Особливо коли йдеться про дорогий флагман, ремонт якого коштуватиме кругленьку суму. Автори YouTube-каналу PhoneBuff вирішили перевірити надійність двох топових девайсів з різних таборів – Apple iPhone 14 Pro Max та Samsung Galaxy S22 Ultra.





На першому етапі випробувань обидва смартфони впустили на задню кришку з висоти 1,5 м. Падіння ніяк не позначилося на нормальній роботі гаджетів, чого не скажеш про їхній зовнішній вигляд. Задня кришка Galaxy S22 Ultra покрилася подряпинами, особливо по краях, а на iPhone 14 Pro Max вона розтріскалася цілком. Також у смартфона від Apple потріскався один із модулів основної камери.

У другому етапі гаджети кидали вже на кут корпусу. Вм’ятини на алюмінієвому корпусі Galaxy S22 Ultra виявилися трохи помітнішими, зате у iPhone 14 Pro Max частково відвалилося скло на задній кришці.

Ну і нарешті фінальний етап – падіння на дисплей. Цей дроп-тест для iPhone 14 Pro Max однозначно був найцікавішим, адже Apple заявляє, що їхнє нове скло Ceramic Shield найміцніше в індустрії. Так це чи ні, але монітори обох гаджетів розкололися. Galaxy майже по всій поверхні, а iPhone з одного кута, але досить сильно. Тільки от розблокування по FaceID залишилося працювати, а підекранний сканер Samsung вийшов з ладу.

За підсумками автори ролика нарахували смартфонам однакову кількість балів. У Galaxy S22 Ultra трохи міцніше задня кришка, а у iPhone 14 Pro Max – дисплей. Такий ось технологічний паритет.