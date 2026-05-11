Бан на 8000 років: геймери платять високу ціну за запуск злитої Forza Horizon 6

Спроба пограти у Forza Horizon 6 до офіційного релізу перетворилася на справжній технічний кошмар для частини користувачів. Через помилку під час публікації в Steamworks у мережу потрапила повністю робоча збірка гри без захисту DRM. Геймери, які вирішили скористатися цим витоком, почали масово отримувати «вічні» блокування.

Деталі блокування та причини

Офіційний реліз Forza Horizon 6 запланований на 19 травня для PC та Xbox Series X/S. Проте ті, хто запустив гру раніше, зіткнулися з санкціями від Forza Community Team.

Термін покарання : У повідомленнях про бан вказано термін у 69 895 509 годин.

: У повідомленнях про бан вказано термін у 69 895 509 годин. Дата розблокування : Доступ до гри буде відновлено лише 31 грудня 9999 року .

: Доступ до гри буде відновлено лише . Офіційне формулювання: Блокування видають за «читерство» або використання «заборонених модифікацій».

Що таке апаратний бан (HWID)

Найсуворішим аспектом цього покарання є те, що воно прив’язане до HWID — апаратного ідентифікатора системи. Це означає, що бан накладається не на конкретний акаунт, а на саме «залізо» комп’ютера.