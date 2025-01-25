Sony дозволить “понюхати” ігри: поки що тільки аніме

Різноманітні ігрові компанії та виробники аксесуарів уже давно намагаються зробити так, щоб улюблені тайтли можна було не тільки побачити, а й відчути. Sony, наприклад, вирішила дати гравцям можливість понюхати ігри.

Компанія Sony спільно зі студією Papergames, розробниками аніме-RPG Infinity Nikki, представила нову систему Grid Scent, яка дозволяє відтворювати запахи оточення і робити їх об’ємними.

Прототип являє собою коробку, в якій захована система розпилення, і спеціальні картриджі з наборами запахів. Пристрій може відтворювати різні запахи, а також регулювати їхній напрямок: це допоможе уникнути поширення ароматів на всю кімнату.

Першою ароматизованою грою від Sony і Papergames стала Infinity Nikki. Поки що відчути запахи можна тільки в спеціальних демонстраційних зонах, де показують трейлер RPG із працюючим пристроєм. Відвідувачі помітили, що Grid Scent розпилює аромати лаванди, троянди, зелені та океану, а також парфуми головної героїні.

При цьому запахи не змішуються між собою, не затримуються в приміщенні, а також не залишають серпанок, як при використанні звичайних аерозолів. Безпосередньо в самій грі прототип поки не працює, але в майбутньому Sony може доопрацювати його.