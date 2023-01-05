Samsung представила ультрабюджетну Galaxy з 8 ГБ оперативної пам’яті. Але є нюанс

Сьогодні в Індії Samsung представила доступний за ціною смартфон Galaxy F04. Новинка коштує всього 90 $, але просувається виробником як перша бюджетна модель, оснащена 8 ГБ оперативної пам’яті. Це не зовсім правда.

Galaxy F04 побудований на процесорі MediaTek Helio P35 і працює під керуванням Android 12 із фірмовим інтерфейсом OneUI. Для зберігання файлів відведено 64 ГБ ПЗУ, оперативності тут 8 ГБ, але є нюанс. Справжня оперативна пам’ять – це лише чіп LPDDR4x об’ємом 4 ГБ, а додаткові 4 ГБ можна отримати завдяки функції RAM Plus – тобто це віртуальна оперативна пам’ять, що динамічно виділяється з постійної пам’яті. Враховуючи, що використовується повільне сховище eMMC, на практиці особливого сенсу ця фішка не має.

Що стосується інших характеристик, живиться смартфон від акумулятора ємністю 5000 мАг з 15-ватною зарядкою. Також у нього 6.5-дюймовий HD+ PLS дисплей з не дуже модним краплеподібним вирізом, в якому розмістилася 5-мегапіксельна селфі-камера. Задня камера подвійна: основна матриця робить фото з роздільною здатністю 13 МП, а макро відповідає допоміжний модуль на 2 МП. Пластиковий корпус доступний у двох кольорах: Jade Purple та Opal Green.