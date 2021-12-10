Що таке Samsung RAM Plus та як увімкнути функцію власникам Galaxy?

Функція віртуального збільшення оперативної пам’яті за рахунок постійної – один із останніх трендів виробників Android-смартфонів. У Xiaomi вона називається Memory Fusion, у Realme – Virtual RAM, а у Samsung – RAM Plus.





Samsung активно розповсюджує корисну фічу з оновленнями One UI – зараз її підтримують 25 смартфонів та планшетів бренду. Ми склали список пристроїв і коротко розповімо, як працює розширення оперативної оперативності у корейців.

Samsung RAM Plus: що це за програма

Нова функція додає 4 ГБ віртуальної ОЗУ на сумісних пристроях Galaxy. Цей обсяг не особливо впливає на флагмани, але непогано прискорює швидкодію та стабільність роботи бюджетних пристроїв.

ОЗП – це короткострокове цифрове сховище, де Android тримає різні процеси та дані, що миттєво обробляються системою. Смартфонам оперативка потрібна насамперед для утримання у фоні активних програм. Чим вище її обсяг, тим краща багатозадачність пристрою – більше програм можуть моментально відкриватися без перезавантаження.

Samsung RAM Plus: як увімкнути функцію

Власникам сумісних смартфонів Samsung Galaxy нічого не потрібно робити. Функція RAM Plus увімкнена за замовчуванням – її не можна налаштувати або вимкнути.

Щоб перевірити, чи доступна RAM Plus на вашому пристрої:

Відкрийте “Параметри”. Знайдіть розділ «Батарея та догляд за пристроєм». Виберіть «Пам’ять». Тут знаходиться пункт RAM Plus та вказано кількість віртуальної пам’яті, що використовується девайсом.

Які Samsung Galaxy підтримують RAM Plus

25 смартфонів та планшетів Samsung Galaxy вже отримали підтримку нової функції. Нижче – список сумісних девайсів, який ми регулярно оновлюватимемо. Поруч зазначена версія прошивки, її потрібно встановити, щоб скористатися RAM Plus.

Samsung Galaxy S:

Galaxy S21 – One UI 4.0;

Galaxy S21+ – One UI 4.0;

Galaxy S21 Ultra – One UI 4.0;

Galaxy S20 – One UI 4.0 Beta 1;

Galaxy S20+ – One UI 4.0 Beta 1;

Galaxy S20 Ultra – One UI 4.0 Beta 1;

Galaxy S10 – One UI 4.0 Beta 1;

Galaxy S10 5G – One UI 4.0 Beta 1;

Galaxy S10+ – One UI 4.0 Beta 1;

Galaxy S10e – One UI 4.0 Beta 1.

Samsung Galaxy Note:

Galaxy Note 20 – One UI 4.0 Beta 1;

Galaxy Note 20 Ultra – One UI 4.0 Beta 1;

Galaxy Note 10 – One UI 4.0 Beta 1;

Galaxy Note 10+ – One UI 4.0 Beta 1.

Samsung Galaxy Fold / Flip

Galaxy Z Fold 3-One UI 4.0;

Galaxy Z Fold 2 – One UI 4.0 Beta 1;

Galaxy Z Flip 3 – One UI 4.0;

Galaxy Z Flip 4G – One UI 4.0 Beta 1;

Galaxy Z Flip 5G – One UI 4.0 Beta 1.

Samsung Galaxy A

Galaxy A72 – One UI 3.1;

Galaxy A52 4G – One UI 3.1;

Galaxy A52 5G – One UI 3.1;

Galaxy A52s – One UI 3.1;

Galaxy A32 4G – One UI 3.1.

Samsung Galaxy M:

Galaxy M32 5G – One UI 3.1.

Samsung Galaxy Tab:

Galaxy Tab S7 FE – One UI 3.1;

Galaxy Tab S6-One UI 3.1.

Список моделей не остаточний, поступово RAM Plus з’явиться і на інших пристроях Galaxy.