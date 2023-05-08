Довгоочікуваний POCO F5 представили раніше ніж планувалось

Cпочатку пристрій мали анонсувати 9 травня. Але підрозділ POCO з ОАЕ поспішив і зробив це на день раніше.

Новинка базується на чіпсеті середнього рівня Snapdragon 7+ Gen 2. Завдяки цьому чіпу гаджет посів перше місце у рейтингу найпродуктивніших субфлагманських смартфонів AnTuTu. За ефективним охолодженням просунутої начинки слідкує випарна камера загальною площею 3725 кв. мм.

Обсяг оперативної пам’яті POCO F5 дорівнює 8 чи 12 ГБ формату LPDDR5 (з можливістю розширення до 19 ГБ). Місткість накопичувача типу UFS 3.1 становить 256 ГБ. За автономність відповідає акумулятор ємністю 5000 мА * год з підтримкою швидкісного проводового заряджання потужністю 67 Вт.

POCO F5 отримав 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400 × 1080 пікселів та кадровою частотою 120 Гц. Екран дуже яскравий – 1000 ніт (як у флагманів).

Позаду потрійна камера:

основний модуль на 64 Мп з OIS,

ширик на 8 Мп з кутом огляду 119 градусів та макрокамера на 2 Мп з фокусною відстанню 4 см.

Селфі-камера одна, на 16 Мп.

Важить смартфона 181 г, його товщина дорівнює 7,9 мм. Працює новинка під керуванням Android 13 з фірмовим інтерфейсом MIUI 14. Серед інших особливостей – модулі NFC та Bluetooth 5.3, ІЧ-випромінювач. Забарвлення – біле, синє, чорне.

Цінник виробник не назвав. Але, за чутками, базова версія коштуватиме 429 євро. Але першим покупцям смартфон дістанеться за 379 євро.