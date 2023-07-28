Відеокарта GeForce RTX 5090 буде вдвічі швидшою попередниці

У мережі з’явилася перша, звичайно ж, неофіційна інформація про флагманську графічну систему наступного покоління Nvidia. GeForce RTX 5090 буде оснащено новим типом графічної пам’яті, яка забезпечить значно збільшену пропускну здатність.

Хоча до прем’єри наступного покоління графічних чіпів від Nvidia залишилося ще багато часу, добре обізнані технологічні інсайдери не сидять без діла. Один з них щойно представив декілька цікавих відомостей про ймовірну флагманську модель серії GeForce RTX 50.

Відповідно до цієї інформації, GeForce RTX 5090 має бути оснащена новітніми модулями графічної пам’яті GDDR7 32 Гбіт/с . Більше того, він має базуватися на 512-бітній шині пам’яті.

Ця конфігурація має призвести до набагато більших можливостей щодо швидкості пам’яті порівняно з GeForce RTX 4090. Цілком імовірно, що RTX 5090 матиме 32 ГБ відеопам’яті на борту, що має забезпечити пропускну здатність до 2 ТБ/с. . Цей результат вдвічі кращий, ніж у флагманського чіпа поточного покоління.

Однак до можливої ​​прем’єри GeForce RTX 5090 ще далеко – дебют наступного покоління графічних систем від Nvidia, ймовірно, відбудеться лише в 2025 році .