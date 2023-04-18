Xiaomi представила кишеньковий насос для шин у стилі iPod

Компанія Xiaomi випустила кишеньковий насос для шин Mijia Inflatable 2, дизайн якого нагадує зовнішній вигляд плеєра Apple iPod.
Компресор пристрою забезпечує тиск накачування до 1034 кПа. При цьому насос може накачати порожню шину приблизно за 8-10 хвилин.
Місткість акумулятора насоса становить 2000 мАч – одного заряду вистачає приблизно на 10 шин. Пристрій оснащений різними режимами, що дозволяють підкачувати різні типи коліс та м’ячі.
Mijia Inflatable 2 оснащений OLED-екраном, на який виводиться тип накачування, заряд та тиск. Керується насос за допомогою круглої панелі з кнопками, що нагадує аналогічну у плеєра iPod Classic.
Вартість гаджета складає 199 юанів (близько 1000 гроивень). Замовлення Mijia Inflatable 2 на території Китаю вже відкрито.
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