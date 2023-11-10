Redmi 13C – бюджетник з великим екраном та хорошим процесором

Компанія Xiaomi представила перший смартфон серії Redmi 13 – Redmi 13C з 6,74-дюймовим LCD-екраном з роздільною здатністю HD+ (720 x 1600 пікселів) та частотою оновлення 90 Гц.

Девайс отримав чіпсет MediaTek Helio G85, до 8 ГБ оперативної пам’яті та до 256 гБ вбудованої, яку можна розширити за допомогою картки microSD.

На задній панелі розташовані три камери: основна на 50 Мп, датчик глибини на 2 Мп та макрооб’єктив на 2 Мп. Роздільна здатність фронталки – 8 Мп. З коробки Redmi 13C працює на Android 13 із оболонкою MIUI 14.

Серед інших особливостей пристрою – акумулятор ємністю 5000 мАч з підтримкою швидкого заряджання до 18 Вт, сканер відбитків пальців у кнопці живлення, слот на дві SIM-карти, порт USB-C і 3,5-мм аудіороз’єм.

Xiaomi Redmi 13C доступний у деяких країнах за ціною від $122 за версію з 4/128 ГБ пам’яті та $135 за модель на 8/256 ГБ.