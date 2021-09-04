З’явився новий найдешевший смартфон у світі

JioPhone Next вартістю менше $ 70 носив звання найдешевшого смартфона в світі недовго. Oscal C20 дешевше. І значно, за нього просять лише $ 50.





Пристрій одержав, 6,08-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1560 на 720 пікселів. Основна камера подвійна, з двома 5-мегапіксельними сенсорами. Селфі-камера 2-мегапіксельна. Є лицьовій сканер.

Базується смартфон на чіпсеті Unisoc SC7731E. Об’єм оперативної пам’яті крихітний, всього 1 ГБ, флеш-пам’яті тут 32 ГБ. Вибору немає, версія тільки одна. Але є слот для карт microSD (ємністю до 128 ГБ). Акумулятор на 3380 мА * ч витримає до 4 годин геймінгу. А при серфінгу по мережі девайс пропрацює 8 годин. У режимі очікування можна розраховувати на 16 днів роботи.

Працює новинка тільки в мережах Edge і 3G. Габарити наступні: 155,4 на 73,3 на 9,75, важить гаджет 152 грам. У якості ОС використана Android 11 Go (Android для слабких гаджетів).

Втім, самим недорогим смартфоном у світі Oscal C20 буде залишатися недовго, лише з 2 по 15 вересня . Після подорожчає до $ 100.