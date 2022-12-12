Американський розвідувальний БПЛА помітили біля берегів Криму

Американський стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат був помічений в акваторії Чорного моря. Про це стало відомо з даних порталу відстеження авіаперельотів Flightradar .

За його інформацією, RQ-4B Global Hawk із позивним FORTE10 у понеділок, 12 грудня, вилетів з військово-морської авіабази НАТО Сігонелла на італійському острові Сицилія і близько 10:00 за київським часом почав кружляти поблизу берегів Криму. Відомо, що апарат фіксувався приблизно за 100 кілометрів по прямій від півострова.

Крім того, над територією Румунії неподалік Одеської області знаходилося повітряне судно радіотехнічної розвідки США Lockheed EP-3E Aries II з позивним TD45 — літак прибув з авіабази Суду на грецькому острові Крит, що є одним із опорних пунктів Військово-морських сил НАТО в Середземномор’ї.