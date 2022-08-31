З’явилося відео де з українського Міг-29 можна побачити запуск ракет HARM

У мережі поширився відеоролик, на якому показано перший запуск антирадарних ракет HARM. Запуск відбувався з українського літака Міг-29. Автор відео присвятив його Євгену Лисенкові, який загинув у повітряному бою 9 березня.





Майор Євген Лисенко загинув від ворожих систем ППО. Того дня чоловік протистояв у небі 2 літакам та протиповітряній обороні. Перед загибеллю встиг збити один літак РФ. Він був командиром бригади, також літав на Міг-29.

До подій 2014 року працював у Криму, але відмовився переходити на сторону ворога під час анексії. Саме тому цей запуск був присвячений йому.

Відео з кадрами бойових вильотів розлетілось у мережі із такою швидкістю, як і самі літаки в небі. Українці пишаються, та бажають перемоги. Росіяни лютують, як завжди, стверджують, що це фейк. Все через те, що пілот показав як вражає ворожі цілі різними ракетами, у тому числі й AGM-88 HARM.

Антирадарні ракети здатні вражати ППО та РЛС на відстані до 150 км, їх майже неможливо засікти. Взагалі вони призначені для запусків з літаків F-16, але таких на озброєні в України не має. Тому українські інженери змогли адаптувати МіГи, а американські програмісти розробили програму керування запуском ракет, яку інтегрували в бортовий комп’ютер радянських винищувачів.

Офіційний спікер ВС Юрій Ігнат заявляє, що HARM дають суттєву перевагу українським військам на полі бою. А відео, яке можна переглянути в інтернеті — лише початок. Далі буде більше цікавих записів зі знищенням ворожих цілей та звільненням українських територій.

В той самий час Володимир Зеленський просить жителів Криму знаходитись якомога далі від військових об’єктів на півострові та за нагоди евакуюватись. Тому українці вкотре сподіваються на те, що Кримський міст невдовзі буде знищено. Такі заяви політиків та військових можуть бути анонсом наступних атак від ЗСУ.