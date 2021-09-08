Google Camera Go – спрощена, але все ще крута камера від Google з відмінною якістю знімків

Ви напевно не раз чули про програму Google Camera – для смартфонів Google Pixel вона є стандартною і славиться неймовірними алгоритмами обробки , які дозволяють в рази підвищити якість знімків. Любов до неї настільки велика, що програма вже кілька років портується ентузіастами на різні моделі смартфонів інших виробників.





Осторонь довгий час залишалися застарілі смартфони, а також бюджетники – стандартна GCam вимагає як мінімум дев’яту версію Android. Тепер же увагу звернули і на слабкі пристрої, в тому числі і ті, які працюють на полегшеній Android Go.

Google Camera Go – справжній порятунок

Це помітно полегшена версія звичайної гугл камери, що включає в себе найважливіші можливості, серед яких – нічна зйомка, за що додаток і люблять. Але й інших можливостей в ній вистачає.

Відразу скажемо про те, що обов’язковий критерій для встановлення Google Camera Go – Android версії 8 і вище, або ж попередньо встановлена ​​Android Go.

Можливості Google Camera Go

Для основної та фронтальної камер є кілька надбудов: є можливість вибрати тип спалаху, активувати корекцію обличчя, виставити таймер і включити сітку для зручності при зйомці.

Для фронтальної камери є два види збереження фотографій – віддзеркалений і звичайний.

У лівому верхньому кутку з’явився корисний і зручний лічильник знімків, які може вмістити в себе накопичувач. Як тільки місце на накопичувачі закінчиться, Google Camera Go дасть про це знати.

Те ж саме стосується і відеозйомки – в лівому верхньому куті є зворотний відлік залишку місця в пам’яті у вигляді годинника, хвилин і секунд.

У додатку камери є і окремий портретний режим, що дозволяє відокремлювати людину від фону шляхом розмиття самого фону. При зйомці на основну камеру великих похибок в розмитті ми не помітили, а от фронтальна камера трохи підкачала. Але особисто ми розмиванням не користуємося взагалі, тому для нас цей мінус несуттєвий.

Вбудована Google Lens

Справжнім подарунком стала вбудована функція Google Lens – з її допомогою можна швидко перекласти текст з фото і знайти інформацію в інтернеті. Так само можна активувати голосове озвучення тексту з фотографії. Дуже зручно.

При цьому фото можна вибрати прямо з галереї, тільки спочатку потрібно зробити фото через режим “Переклад”, а вже після, в правому верхньому куті, натиснути на іконку галереї і вибрати потрібний знімок. Згодні, справжній танець з бубном, ще й незручний – будемо сподіватися, що з оновленнями це виправлять.

Ну і порівняння нічного режиму в Google Camera Go і стоковому додатку камери – куди ж без нього. Ми користуємося і смартфоном Xiaomi Mi 9T Pro: зліва – стоковий додаток, праворуч – Google Camera Go:

Різниця суттєва – додаток від Google робить знімки помітно світліше.

PS. Додаток може не працювати на смартфонах з чіпами Exynos і Kirin. Так само в свіжих версіях може не працювати частина функцій, але в модифікованої версії 2.5 від Greatness у нас все працює ідеально.

Процес інсталяції програми займає менше хвилини – просто завантажуєте APK-файл і встановлюєте його.