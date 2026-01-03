Ентузіасти знайшли спосіб прискорити Windows 11 на 15% завдяки серверній технології

Microsoft впровадила нативну підтримку NVMe у новій серверній ОС Windows Server 2025. Вперше за довгі роки система припиняє «перекладати» команди NVMe на застарілий протокол SCSI і починає працювати з накопичувачами напряму. Хоча офіційно ця функція призначена лише для серверів, ентузіасти знайшли спосіб активувати її у звичайній Windows 11.

Результати тестів від видань ComputerBase та Heise показують, що активація нового драйвера через реєстр забезпечує приріст продуктивності SSD на рівні 10–15%. Користувачі відзначають зниження затримок, збільшення швидкості передачі даних та суб’єктивно швидшу реакцію системи і запуск програм.

Проте експерти застерігають: увімкнення цієї опції — ризикований експеримент. Оскільки нативний драйвер ще не оптимізований для споживчої версії Windows, втручання в реєстр може призвести до серйозних збоїв. Серед зафіксованих проблем: некоректне визначення накопичувачів (їх дублювання або зникнення з системи), зміна ідентифікаторів дисків, що ламає роботу програм для резервного копіювання, та конфлікти зі спеціалізованим ПЗ.

Тим, хто все ж хоче спробувати нову технологію, рекомендують обов’язково зробити повний бекап системи та даних, а краще — спочатку протестувати налаштування у віртуальній машині.