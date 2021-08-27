Стало відомо, як легко можна перевірити кавун за допомогою смартфона

Літо традиційно закінчується кавуновим достатком на прилавках торгових мереж по всій країні. Але, на жаль, навіть в самий розпал сезону, не кожен смугастий плід може похвалитися достатньою солодкістю для того, щоб опинитися на вашому кухонному столі.





Про перевірені способи розпізнати стиглий плід, а також про те, як можна перевірити кавун за допомогою смартфона, розповімо в цій статті.

Популярні способи перевірки кавуна

Способів розпізнати стиглий кавун сьогодні існує велика кількість. В першу чергу, досвідчені користувачі рекомендують звертати увагу на кавуновий хвостик. У стиглого плода хвостик повинен бути сухим.

Також, можна визначити стиглість плоду і за іншими зовнішніми ознаками. Кірка стиглого кавуна не повинна блищати. Крім того, про достатню зрілість підкаже велике жовта земляна пляма на боці. Чим вона виразніше і яскравіше, тим солодший кавун.

При постукуванні кавун повинен видавати гучний звук, що нагадує вібрацію. Занадто дзвінкий звук може говорити про те, що плід перезрів, а надто глухий, навпаки, підкаже про незрілість плода, роблять висновок експерти.

Саме цю ознаку взяли за основу багато програмістів при розробці мобільних додатків для смартфонів, що визначають стиглість плоду. І якщо ви ще не достатньо досвідчені, щоб визначити стиглий кавун на слух самостійно, то можете спробувати довіритися одному з таких додатків.

Як визначити стиглий кавун за допомогою смартфона

Додаток Watermelon Prober дозволяє перевірити стиглість плоду на звук, використовуючи вбудований в смартфон мікрофон.

Для перевірки в додатку вам необхідно вибрати розмір плода, розташувати смартфон в безпосередній близькості до кавуна і тричі постукати по ньому з іншого боку. Програма, в залежності від інтенсивності звучання, визначить стиглість кавуна і покаже результати тестування на екрані смартфона.

Ще один додаток, яке вміє визначати стиглість кавуна по звуку, Melony: World First Watermelon Ripeness.

За словами розробників, програма використовує складні алгоритми для аналізу частоти звучання кавуна і визначає його стиглість. Аналогічний додаток є і для користувачів пристроїв iPhone в магазині AppStore.

Додаток Стиглий кавун Free допомагає визначити стиглість кавуна залежно від його ваги, а також довжини окружності по висоті і ширині плода.

Все що для цього необхідно – виміряти плід за допомогою м’якої вимірювальної стрічки або нитки і ввести дані у відповідні поля на екрані.

Вбудовані алгоритми обчислюють правильність пропорцій, а результати відразу відобразяться на екрані вашого смартфона.

Висновок

Безумовно, вам не варто сліпо довіряти подібним методам перевірки і ставитися до них з повною серйозністю, адже більшість розробників таких додатків навряд чи переслідували щось, крім розважальних цілей. Однак ми впевнені, що більш просунуті методи для аналізу зрілості кавунів за допомогою гаджетів обов’язково з’являться в майбутньому, а поки рекомендуємо вам використовувати їх тільки в якості додаткової міри і, по можливості, довіряти при виборі кавуна тільки власним очам і вухам.