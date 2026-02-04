Softnews

Microsoft кардинально оновила меню «Пуск» в Windows 11: тепер воно нагадує смартфон

Автор: GSMinfo
Windows 11

Компанія Microsoft анонсувала масштабну зміну інтерфейсу меню «Пуск» для комп’ютерів, що отримали січневе оновлення. Хоча кнопка залишилася по центру екрана, структура самого меню зазнала серйозних змін — розробники вирішили зробити його максимально схожим на інтерфейс смартфонів.

Нова структура та категорії: Головна мета оновлення — впорядкованість. Тепер елементи розташовані у такій ієрархії:

  • Зверху — рядок пошуку.
  • Нижче — закріплені додатки та рекомендації.
  • Далі — список усіх програм, розділений на категорії для зручнішої навігації.

Налаштування рекомендацій: Стрічку рекомендацій можна вимкнути в налаштуваннях («Параметри» → «Персоналізація» → «Пуск»). Проте є нюанс: разом із рекомендаціями зникне і список нещодавніх адрес та переходів у «Провіднику».

Також оновлення торкнулося панелі Phone Link (Зв’язок зі смартфоном) — тепер її можна вільно приховувати або висувати за бажанням. Новий дизайн з’явиться на всіх пристроях з актуальними патчами вже найближчими тижнями.

