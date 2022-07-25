Стали відомі перші покращення MIUI 14

Днями з’явилася інформація, що MIUI 13.5 не вийде, а замість неї китайці випустять MIUI 14. Сьогодні ж джерела поділилися головними нововведеннями, які будуть у новій версії інтерфейсу.





Обіцяють переробити дизайн оболонки. Зокрема, представлять новий додаток “Годинник”. Крім того, його можна буде видалити. Обіцяють полегшене блокування повідомлень прямо зі шторки.

Камера зможе розпізнавати текст на фотографіях, а в галереї з’явиться подібність до сторіс. Там відображатимуться зображення, зроблені за день. Звісно ж, обіцяють підвищити безпеку користувачів. Телефон попереджатиме про потенційну небезпеку при вхідних дзвінках з невідомого номера, а також про посилання в SMS, що перенаправляють у соцмережі.

Це не повний список змін, який буде в MIUI 14. Однак, навіть за цими даними можна сказати, що оновлення кардинально змінить смартфони Xiaomi на краще.