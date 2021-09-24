Старі iPhone раптово оновили

Apple випустила раптове оновлення для раритетних телефонів. Про це повідомляє видання 9to5mac.





Оновлення під найменуванням iOS 12.5.5 призначене для старих моделей iPhone і iPad. За словами інженерів компанії, апдейт включає в себе «помітні виправлення» і поліпшення безпеки. Встановлення оновлення рекомендується для всіх користувачів смартфонів і планшетів.

Апдейт доступний для iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2 і iPad mini 3, а також для iPod touch 6-го покоління. Всі описані пристрої не підтримують iOS 13, яка вийшла в 2019 році. Зокрема, iPhone 5s був представлений в 2013 році. Компанія не випускає нові функції для старих смартфонів, проте час від часу відправляє на них патчі безпеки.

Щоб оновити гаджет, треба зайти у відповідний розділ в настройках смартфона, планшета або плеєра і запустити установку.