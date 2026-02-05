Microsoft «вбиває» ще одну програму: кінець епохи 3D Viewer

«Цифровий цвинтар» Microsoft продовжує розростатися. Слідом за графічним редактором Paint 3D компанія оголосила про припинення підтримки інструменту 3D Viewer («Засіб 3D-перегляду»). Програма, яка входила до стандартного пакету Windows 10 і була опціональною для Windows 11, визнана остаточно застарілою.

Що зміниться для користувачів:

Дата видалення: Додаток зникне з Microsoft Store 1 липня 2026 року .

Додаток зникне з Microsoft Store . Якщо програма вже встановлена: Вона продовжить працювати на вашому комп’ютері. Однак розробники попереджають: якщо ви видалите її вручну після вказаної дати, відновити чи завантажити заново буде неможливо.

Додаток використовувався для перегляду та легкого редагування 3D-моделей у форматах STL, FBX, GLB, OBJ та інших. Як альтернативу для роботи з тривимірним контентом Microsoft тепер рекомендує використовувати веб-сервіс Babylon.js Sandbox.