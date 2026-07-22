Anthropic выплатит 1,5 млрд долларов за «пиратскую библиотеку» для обучения Claude

Федеральный суд в Сан-Франциско окончательно утвердил мировое соглашение между Anthropic и группой писателей, обвинивших компанию в незаконном использовании своих книг для обучения языковой модели Claude. Иск был подан в 2024 году — издатели утверждали, что компания использовала пиратские копии книг без разрешения правообладателей.

Суд установил, что часть изданий компания Anthropic приобретала и сканировала самостоятельно, что было признано допустимым, тогда как другие произведения были загружены с пиратских ресурсов — и это уже являлось нарушением. При этом именно обучение ИИ на книгах, по заключению суда, может подпадать под принцип добросовестного использования — проблемой стало именно хранение миллионов нелегальных копий в собственной библиотеке компании.

Общая сумма выплаты составляет 1,5 млрд долларов, что соответствует компенсации в размере около 3000 долларов за каждое произведение. Изначально потенциальные выплаты могли составить сотни миллиардов долларов, но стороны договорились о внесудебном урегулировании.

В Anthropic заявили, что более 91 % авторов и издателей, на которых распространяется соглашение, уже подали заявки на компенсацию, и компания рассчитывает окончательно закрыть дело. Впрочем, часть правообладателей отказалась присоединиться к мировому соглашению и продолжает отдельные судебные процессы против Anthropic.

Это самая крупная компенсация среди подобных дел — OpenAI и Google до сих пор не урегулировали аналогичные иски, поэтому на данный момент Anthropic оказалась в более выгодном положении по сравнению с конкурентами.