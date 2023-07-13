Новий спосіб передачі даних у 100 разів швидше Wi-Fi

Некомерційна організація Інститут інженерів з електротехніки та радіоелектроніки (IEEE) ухвалила новий стандарт світлового бездротового зв’язку під назвою Li-Fi. Про це повідомляє Tom’s Hardware .

Замість радіохвиль у Li-Fi дані передаються через двійкові коди за допомогою мерехтіння світла в оптичному діапазоні. Для цього використовуються звичайні світлодіодні лампи. Приймачі сигналів перетворюють фотони у інформацію.

За словами розробників, користувачі не помітять мерехтіння, оскільки воно відбувається на частотах вище 60 Гц і не сприйматиметься людським оком.

Автори розробки стверджують, що швидкість передачі даних через Li-Fi у 100 разів вища, ніж у Wi-Fi – вона досягає 224 Гбайт/с. Ідея використання світла замість радіохвиль активно просувається прихильниками Li-Fi.

На думку фахівців, прийняття стандарту не призведе до зникнення Wi-Fi, 5G і навіть провідних мереж, оскільки ці варіанти передачі мають свої переваги.

Перевагами Li-Fi є висока швидкість та робота в оптичному спектрі, що забезпечує надійність, низький час затримки та ускладнює перехоплення даних.