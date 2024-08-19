Кращі смарт-годинники, які доступні в Україні в 2024 році
Розумний годинник все краще моніторить здоров’я та активність, отримує все нові функції. Який смарт-годинник варто купувати цього року? У нашій статті огляд найгідніших, на наш погляд, моделей, які доступні для покупки в Україні.
Розумний годинник вже давно став невід’ємним атрибутом сучасної людини. Він не тільки дозволяє залишатися в курсі основних показників вашого організму і робити тренування ефективнішими, але допомагає не пропустити важливий дзвінок або повідомлення навіть у дуже галасливій обстановці. Зрештою, це банальний статусний гаджет для формування вашого стилю. Тому і до покупки смарт-годинника потрібно підходити з розумом. Ми ж вирішили допомогти вам з вибором, склавши топ кращих розумних годинників у 2024 році.
Samsung Galaxy Watch7
- Екран: 1.5″, 480×480, Super AMOLED
- ОС: Wear OS
- Водонепроникність: 5 АТМ, IP68
Цього року Samsung випустила кілька нових смарт-годинників, серед яких виявилися Galaxy Watch7 і набагато дорожчий Galaxy Watch Ultra. Не сказати, щоб годинник кардинально відрізняється один від одного в технічному плані. Але, якщо ви часто їздите на море і любите пірнати, останній підійде вам ідеально. У годиннику використовується корпус з титану аерокосмічного класу, захищений від води за стандартом 10 АТМ і розрахований на плавання в солоній воді.
У Samsung Galaxy Watch7 тут все куди скромніше: алюміній та захист 5 АТМ. Але для повсякденного використання годинника цього вистачає з головою, і саме тому ми вважаємо, що більшості користувачів краще підійде доступніша версія смарт-годинника корейців. Тим більше, що він підтримує масу фітнес-функцій, включаючи можливість визначення змішаних видів активностей, а акумулятора годинника вистачає на 2-3 дні роботи без підзарядки. Правда, якщо у вас вже є Galaxy Watch6, оновлюватись до сьомого покоління гаджета особливого сенсу немає. У годинника відсутні принципові відмінності, і Galaxy Watch7 це швидше просто еволюційний розвиток лінійки.
Ціна: від 10900 грн.
Apple Watch Series 9
- Екран: 352×430, OLED
- ОС: watchOS
- Водонепроникність: IP6X
Включивши в топ Samsung Galaxy Watch7, ми, звичайно, не могли обійти стороною і смарт-годинник Apple Watch Series 9. Тим більше, що ці моделі ріднить не тільки споконвічна конкуренція Samsung і Apple, але й відсутність у свіжій розробці купертинівців якихось особливих інновацій – Як і Galaxy Watch7, Watch Series 9 мінімально відрізняється від попередника. Відповідно, і купувати цей годинник власникам Watch Series 8 навряд чи варто. Натомість для решти він стане дуже цікавим придбанням.
Розумний годинник практично не змінився зовні. Він також оснащуються OLED-екраном, але його максимальна яскравість зросла до 2000 ніт. Годинник дізнається, якщо ви впали або потрапили в автомобільну аварію. Він робить ЕКГ, вимірює пульс, рівень кисню в крові та моніторить фізичну активність та фази сну, а голосовий помічник Siri навчився обробляти деякі запити безпосередньо на пристрої і вже не так залежить від інтернету.
HUAWEI WATCH GT4
- Екран: 1,43″, 466х466, AMOLED
- ОС: HarmonyOS 4.0
- Водонепроникність: 5 АТМ
Як і розробки Samsung і Apple, HUAWEI WATCH GT4 входить до числа кращих розумних годинників на ринку. Ця модель представлена у двох розмірах – 41 та 46 мм. Остання версія гаджета брутальніша , а 41-мм годинник куди тонший і елегантніший.
Обидві моделі використовують круглі AMOLED-екрани з роздільною здатністю 466х466 пікселів і відрізняються широким набором можливостей для відстеження активностей та показників організму. Вони мають понад 100 спортивних режимів, включаючи навіть кіберспорт. Годинник моніторить рівень кисню в крові та повідомляє про проблеми з диханням, відстежує сон, температуру та менструальні цикли, а додаток «Будь у формі» веде облік калорій і допомагає будувати плани щодо зниження або набору ваги.
Garmin Fenix 7X Sapphire Solar
- Екран: 1,4″, 280×280, AMOLED
- ОС: Garmin OS
- Водонепроникність: WR100 (10 атм)
Garmin Fenix 7X Sapphire Solar явно марний для простих користувачів, але цей годинник може стати відмінним компаньйоном для професійних спортсменів, пропонуючи найширші можливості щодо відстеження та аналізу фізичної активності. Стане в нагоді він і тим, хто активно подорожує, ходить у походи і взагалі любить довше знаходитися далеко від цивілізації — завдяки сонячній батареї годинник може працювати без підзарядки більше року.
У годиннику встановлено 1,4-дюймовий дисплей, він без проблем зможе пережити занурення під воду на глибину до 100 метрів, а сам гаджет не тільки відстежує фізичну активність, але й може знімати показники з додаткових аксесуарів на кшталт велосипедного датчика швидкості/частоти обертання. Головний мінус розробки Garmin у її високій ціні та надмірних для звичайних людей функціях, що перетворює гаджет нехай у чудовий, але все-таки нішевий продукт.
Amazfit GTS 4
- Екран: 1,75″, 390×450, AMOLED
- ОС: Zepp OS
- Водонепроникність: WR50 (5 атм)
Тим, кому потрібний годинник подешевше, напевно сподобається не найсвіжіший, але все ще актуальний Amazfit GTS 4. Пристрій оснащується прямокутним 1,75-дюймовим AMOLED-екраном з високою яскравістю до 1000 нит і пропонує простий, але стильний дизайн, який сподобається багатьом користувачам.
Датчик BioTracker 4.0 PPG забезпечує відмінну точність визначення фізичних показників організму. Годинник вміє цілодобово стежити за пульсом, рівнем кисню в крові та рівнем стресу, рахує пройдену відстань та витрачені калорії, обчислює індекс персональної активності (PAI), а його акумулятора вистачає на 7-8 днів роботи без підзарядки.
Amazfit Balance
- Екран: 1,5″, 480х480, AMOLED
- ОС: Zepp OS
- Водонепроникність: 5 АТМ
Є в асортименті Huami і більш просунутий розумний годинник. Amazfit Balance в алюмінієвому корпусі зовні нагадує смарт-годинник серії GTR. Він оснащуються круглим 1,5-дюймовим AMOLED-екраном з високою яскравістю, витримують занурення під воду на глибину до 50 метрів і можє працювати до 14 днів без заряджання.
Все гаразд у гаджета і з фітнес-функціями. Але його головна «фішка» — це цілий набір ШІ-функцій, які не лише надають докладніші дані про організм, а й дають корисні поради у всьому, що стосується відпочинку, здоров’я та спорту. Сам ж годинник також вміє визначати склад організму і базальний метаболізм.
Xiaomi Watch S2
- Екран: 1,43″, 466×466, AMOLED
- ОС: Wear OS
- Водонепроникність: WR50 (5 атм)
Xiaomi Watch S2 приваблюють класичним дизайном звичайних наручних годинників та поєднанням доступного цінника та преміальних матеріалів – корпусу з нержавіючої сталі, сапфірового скла екрану та шкіряного ремінця. Загалом це відмінний статусний продукт за невеликі гроші, до того ж, що володіє всіма атрибутами смарт-годинника.
Розумний годинник оснащується 1,43-дюймовим AMOLED-екраном і власним GPS-модулем. Він відстежує фізичну активність, моніторить пульс, кількість спалених калорій, рівень кисню в крові, температуру та склад тіла, при цьому витримуючи занурення під воду на глибину до 50 метрів. Акумулятора пристрою вистачає на 12 днів роботи без заряджання.
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