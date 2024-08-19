Кращі смарт-годинники, які доступні в Україні в 2024 році

Розумний годинник все краще моніторить здоров’я та активність, отримує все нові функції. Який смарт-годинник варто купувати цього року? У нашій статті огляд найгідніших, на наш погляд, моделей, які доступні для покупки в Україні.

Розумний годинник вже давно став невід’ємним атрибутом сучасної людини. Він не тільки дозволяє залишатися в курсі основних показників вашого організму і робити тренування ефективнішими, але допомагає не пропустити важливий дзвінок або повідомлення навіть у дуже галасливій обстановці. Зрештою, це банальний статусний гаджет для формування вашого стилю. Тому і до покупки смарт-годинника потрібно підходити з розумом. Ми ж вирішили допомогти вам з вибором, склавши топ кращих розумних годинників у 2024 році.

Samsung Galaxy Watch7

Екран: 1.5″, 480×480, Super AMOLED

ОС: Wear OS

Водонепроникність: 5 АТМ, IP68

Цього року Samsung випустила кілька нових смарт-годинників, серед яких виявилися Galaxy Watch7 і набагато дорожчий Galaxy Watch Ultra. Не сказати, щоб годинник кардинально відрізняється один від одного в технічному плані. Але, якщо ви часто їздите на море і любите пірнати, останній підійде вам ідеально. У годиннику використовується корпус з титану аерокосмічного класу, захищений від води за стандартом 10 АТМ і розрахований на плавання в солоній воді.

У Samsung Galaxy Watch7 тут все куди скромніше: алюміній та захист 5 АТМ. Але для повсякденного використання годинника цього вистачає з головою, і саме тому ми вважаємо, що більшості користувачів краще підійде доступніша версія смарт-годинника корейців. Тим більше, що він підтримує масу фітнес-функцій, включаючи можливість визначення змішаних видів активностей, а акумулятора годинника вистачає на 2-3 дні роботи без підзарядки. Правда, якщо у вас вже є Galaxy Watch6, оновлюватись до сьомого покоління гаджета особливого сенсу немає. У годинника відсутні принципові відмінності, і Galaxy Watch7 це швидше просто еволюційний розвиток лінійки.

Ціна: від 10900 грн.

Apple Watch Series 9

Екран: 352×430, OLED

ОС: watchOS

Водонепроникність: IP6X

Включивши в топ Samsung Galaxy Watch7, ми, звичайно, не могли обійти стороною і смарт-годинник Apple Watch Series 9. Тим більше, що ці моделі ріднить не тільки споконвічна конкуренція Samsung і Apple, але й відсутність у свіжій розробці купертинівців якихось особливих інновацій – Як і Galaxy Watch7, Watch Series 9 мінімально відрізняється від попередника. Відповідно, і купувати цей годинник власникам Watch Series 8 навряд чи варто. Натомість для решти він стане дуже цікавим придбанням.

Розумний годинник практично не змінився зовні. Він також оснащуються OLED-екраном, але його максимальна яскравість зросла до 2000 ніт. Годинник дізнається, якщо ви впали або потрапили в автомобільну аварію. Він робить ЕКГ, вимірює пульс, рівень кисню в крові та моніторить фізичну активність та фази сну, а голосовий помічник Siri навчився обробляти деякі запити безпосередньо на пристрої і вже не так залежить від інтернету.

HUAWEI WATCH GT4

Екран: 1,43″, 466х466, AMOLED

ОС: HarmonyOS 4.0

Водонепроникність: 5 АТМ

Як і розробки Samsung і Apple, HUAWEI WATCH GT4 входить до числа кращих розумних годинників на ринку. Ця модель представлена ​​у двох розмірах – 41 та 46 мм. Остання версія гаджета брутальніша , а 41-мм годинник куди тонший і елегантніший.

Обидві моделі використовують круглі AMOLED-екрани з роздільною здатністю 466х466 пікселів і відрізняються широким набором можливостей для відстеження активностей та показників організму. Вони мають понад 100 спортивних режимів, включаючи навіть кіберспорт. Годинник моніторить рівень кисню в крові та повідомляє про проблеми з диханням, відстежує сон, температуру та менструальні цикли, а додаток «Будь у формі» веде облік калорій і допомагає будувати плани щодо зниження або набору ваги.

Garmin Fenix ​​7X Sapphire Solar

Екран: 1,4″, 280×280, AMOLED

ОС: Garmin OS

Водонепроникність: WR100 (10 атм)

Garmin Fenix ​​7X Sapphire Solar явно марний для простих користувачів, але цей годинник може стати відмінним компаньйоном для професійних спортсменів, пропонуючи найширші можливості щодо відстеження та аналізу фізичної активності. Стане в нагоді він і тим, хто активно подорожує, ходить у походи і взагалі любить довше знаходитися далеко від цивілізації — завдяки сонячній батареї годинник може працювати без підзарядки більше року.

У годиннику встановлено 1,4-дюймовий дисплей, він без проблем зможе пережити занурення під воду на глибину до 100 метрів, а сам гаджет не тільки відстежує фізичну активність, але й може знімати показники з додаткових аксесуарів на кшталт велосипедного датчика швидкості/частоти обертання. Головний мінус розробки Garmin у її високій ціні та надмірних для звичайних людей функціях, що перетворює гаджет нехай у чудовий, але все-таки нішевий продукт.

Amazfit GTS 4

Екран: 1,75″, 390×450, AMOLED

ОС: Zepp OS

Водонепроникність: WR50 (5 атм)

Тим, кому потрібний годинник подешевше, напевно сподобається не найсвіжіший, але все ще актуальний Amazfit GTS 4. Пристрій оснащується прямокутним 1,75-дюймовим AMOLED-екраном з високою яскравістю до 1000 нит і пропонує простий, але стильний дизайн, який сподобається багатьом користувачам.

Датчик BioTracker 4.0 PPG забезпечує відмінну точність визначення фізичних показників організму. Годинник вміє цілодобово стежити за пульсом, рівнем кисню в крові та рівнем стресу, рахує пройдену відстань та витрачені калорії, обчислює індекс персональної активності (PAI), а його акумулятора вистачає на 7-8 днів роботи без підзарядки.

Amazfit Balance

Екран: 1,5″, 480х480, AMOLED

ОС: Zepp OS

Водонепроникність: 5 АТМ

Є в асортименті Huami і більш просунутий розумний годинник. Amazfit Balance в алюмінієвому корпусі зовні нагадує смарт-годинник серії GTR. Він оснащуються круглим 1,5-дюймовим AMOLED-екраном з високою яскравістю, витримують занурення під воду на глибину до 50 метрів і можє працювати до 14 днів без заряджання.

Все гаразд у гаджета і з фітнес-функціями. Але його головна «фішка» — це цілий набір ШІ-функцій, які не лише надають докладніші дані про організм, а й дають корисні поради у всьому, що стосується відпочинку, здоров’я та спорту. Сам ж годинник також вміє визначати склад організму і базальний метаболізм.

Xiaomi Watch S2

Екран: 1,43″, 466×466, AMOLED

ОС: Wear OS

Водонепроникність: WR50 (5 атм)

Xiaomi Watch S2 приваблюють класичним дизайном звичайних наручних годинників та поєднанням доступного цінника та преміальних матеріалів – корпусу з нержавіючої сталі, сапфірового скла екрану та шкіряного ремінця. Загалом це відмінний статусний продукт за невеликі гроші, до того ж, що володіє всіма атрибутами смарт-годинника.

Розумний годинник оснащується 1,43-дюймовим AMOLED-екраном і власним GPS-модулем. Він відстежує фізичну активність, моніторить пульс, кількість спалених калорій, рівень кисню в крові, температуру та склад тіла, при цьому витримуючи занурення під воду на глибину до 50 метрів. Акумулятора пристрою вистачає на 12 днів роботи без заряджання.