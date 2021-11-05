Стало відомо, навіщо китайці будують міста-примари

Останнім часом зовнішня економіка Китаю значно покращала. Однак нагальні проблеми всередині держави, як і раніше, не вважаються вирішеними. Так, наприклад, демографічна ситуація в країні хоч і покращала, але Китай все одно вважається перенаселеним. У цьому плані дуже нелогічним видається факт наявності у країни так званих «міст-примар», в яких могла б розміститися більшість населення, але цього не робиться.





То для яких цілей споруджуються такі величезні ненаселені жителями міста?

Приклади міст-примар

Подібних міст у Піднебесній, на подив, аж ніяк не мало. На даний момент налічується близько 15 порожніх мегаполісів, і є ймовірність, що їх кількість зростатиме. Серед цих населених пунктів найвідомішими та найбільшими вважаються такі міста, як Сішуань, Ордос, Кангбаші, Тяньдучен, Темза-Таун.

Будівництво в Сішуані

Сішуань своїм зовнішнім виглядом схожий на Прип’ять. Розташовується це місто в не найприємніших кліматичних умовах, тому мешканців тут дуже мало. В основному картина міста складається з постійно порожніх вулиць та залишених будинків, які не грабують завдяки існуванню найвищого заходу покарання, що діє у Китаї.

Музей мистецтв в Ордосі

Місто Ордос, зведене на території країни на початку нульових, загалом, цілком придатне для проживання. На території міста навіть є родовища корисних копалин. Однак жителі країни все одно не прагнуть купувати тут житло, обираючи перспективніші місця.

Особливості міст-примар

Багато порожніх міст розраховані на величезну кількість населення, аж до мільйона і вище. За бажання з них вийшли б справжні мегаполіси. Однак через відсутність інфраструктури, дорогого житла та інших факторів на даний момент цього не відбувається. Хоча будинки у таких містах облаштовані з усіма необхідними зручностями.

На будівництво мегаполісів-примар було витрачено величезні кошти, тому їх зовнішній вигляд і архітектура часто дивують своєю естетичністю. Наприклад, Темза-Таун чимось нагадує вулиці Парижа. З боку або на фотографіях місцевість міст виглядає як величезний знімальний майданчик чи декорації до постапокаліптичної картини, оскільки створюється відчуття, що життя тут завмерло.

Чому уряд Китаю дозволяє будівництво таких міст?

Постапокаліптичні пейзажі Ордосу

Припущень, навіщо Китай будує міста-примари і заселяє їх, існує чимало. З найімовірніших і найоб’єктивніших —ціни на житло. Більшість будинків у містах-привидах було розкуплено бізнесменами та багатими юридичними особами ще під час будівництва. Робилося це із вимушених заходів: фінансова криза, яка колись обрушилася на країну, змушувала багатьох забезпечених жителів Китаю вкладати свої заощадження саме в нерухомість, щоб хоч якось зберегти особистий капітал.

Майбутні власники припускали, що згодом ціни на житло знижуватимуться, проте цього не сталося. Навпаки, вартість нерухомості зросла до небес. Тому багаті китайці просто періодично приїжджають до своїх будинків у містах-примарах. А середньостатистичний житель країни обирає житло дешевше в інших містах.

Плюс до всього порожні міста часто побудовані далеко від торгових шляхів, що значно знижує зручність проживання в них.

Інша теорія

Жах ядерної війни

Існує й інше, більш страшне і менш реалістичне пояснення. Дехто припускає, що Китай продовжує зводити міста-привиди на випадок ядерної війни. Основний удар, якщо такий можливий, буде здійснюватися ворогом по тих населених пунктах, де вже проживає велика кількість людей.

Отже, у влади Китаю в такому разі буде можливість переселити постраждалу частину населення до порожніх міст і, таким чином, не залишити людей без житла. Ймовірно, тут керівництво країни взяло на замітку історичні приклади інших країн, коли населені пункти знищувалися ядерними снарядами, а мешканцям не було куди йти.