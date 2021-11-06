Стало відомо, чому в Білорусі заборонено біло-червоно-білий прапор

Під час протестів у Білорусі можна побачити безліч людей із біло-червоно-білими прапорами в руках. Але ж прапор країни іншого кольору? Більше того, вважається, що біло-червоний символ є забороненим.





Чому ж білоруси використовують біло-червоно-білі полотнища? Звідки взялася така символіка? Чи справді біло-червоний прапор заборонено законом?

Прапор товариства допомоги пораненим

Білорусь історично була частиною різних держав – князівства Литовського, Польщі, Російської імперії. А ось своєї державності упродовж століть країна не мала. Відповідно не було і її загальноприйнятої символіки.

Герби князівства Литовського, Польського та Російської Імперії

Самосвідомість білорусів посилилася у роки Першої світової. У дні Лютневої революції білоруси Петрограда звернулися до архітектора Клавдія Дуж-Душевського з проханням намалювати ескіз прапора. Він запропонував простий варіант – червона смуга на білому тлі. Оскільки Дуж-Душевський був волонтером у Білоруському товаристві допомоги постраждалим, він підняв створений прапор над будинком організації навесні 1917 року.

Є свідчення, що на фронтах білоруси приколювали на шинелі біло-червоні знаки, щоби відрізняти земляків.

Але звідки взялася сама ідея, що символом Білорусії має бути біло-червоно-білий прапор?

Від герба до прапора

Історичного прапора Білорусі офіційно не існувало. А ось національний герб був. У цій якості використовувалася «Погоня» — відбиток печатки полоцького князя Нарімонта-Гліба, відомий із XIV століття. Зображення вершника із мечем на білому коні на червоному щиті білоруси сприймали як символ країни.

Відбиток печатки полоцького князя Нарімонта-Гліба

Дуж-Душевський узяв за основу кольори герба, щоб створити прапор.

Так як його підняли над організацією допомоги пораненим, то була придумана легенда про те, що національний герой, борючись із ворогами, зняв білу пов’язку з рани і під цим імпровізованим прапором повів людей у ​​бій.

Була поширена історія, що легенда зображена на старовинних картинах та описана у літописах. Ідея припала білорусам до душі, прапор набув популярності.

Радянський прапор та лихі 90-ті

Під біло-червоно-білим прапором у 1920-х роках билися прихильники білоруської незалежності та противники радянської влади.

Армія Булак Балаховича

Тому, коли Білорусь увійшла до складу СРСР, нова влада вирішила змінити символіку республіки. В якості прапора був прийнятий варіант червоно-зеленого полотна. Зліва йде національний орнамент «Сонце, що сходить». Цю вишивку створила селянка Могилівської губернії.

Біло-червоний прапор та «Погоня» більшовиками були категорично заборонені як символи сепаратизму.

Але в 1991 після розпаду СРСР Білорусь на 4 роки повернулася до біло-червоно-білого державного прапора.

1995 року прапор знову змінився. Білоруси повернулися до радянського червоно-зеленого з вишивкою. На референдумі за нього проголосувало 75% виборців.

Чому так сталося?

Тоді білорусів збентежило обговорення факту, що біло-червоно-білий варіант використовували зрадники батьківщини, які у роки Другої світової війни перейшли на ​​бік фашистів. Тому було ухвалено рішення про червоно-зелену символіку.

Фотографія з мітингів у Білорусі

Але останніми роками до біло-червоно-білого варіанту почала вдаватися опозиція. Покоління змінилися. Активну частину суспільства становлять ті, хто не пам’ятає часів СРСР. У їхніх очах червоно-зелений варіант символ правління нинішнього лідера. Тому на противагу йому опозиція почала використовувати більш ранній варіант білоруського прапора. Його полюбили й білоруські вболівальники.

Заборонено чи ні?

Офіційної заборони використати саме біло-червоний варіант у Білорусі немає. Але є обмеження: під час ходи та демонстрацій, а також офіційних спортивних матчів не повинні використовуватися прапори, що відрізняються від державного. Тому біло-червоний варіант начебто й не протизаконний, але на стадіон чи демонстрацію пройти з ним не можна.