Названо найпростіший спосіб виявити у себе провісника раку

Своєчасне обстеження може як зберегти життя, і допомогти виявити інше не менш небезпечне захворювання.





Однією з ознак появи онкологічного захворювання можуть стати тромби. Виявити злоякісне новоутворення можна за допомогою коагулограми – дослідження системи осідання крові. Відхилення в аналізах можуть запобігти небезпечному захворюванню. Про це розповів лікар-онколог та хіміотерапевт Андрій Базильов .

Тромби – це згустки крові, які заважають правильному кровообігу в організмі, а часом наражають наше життя на смертельну небезпеку.

“Якщо ви помітили, що в аналізі крові у вас збільшилися тромбоцити, в коагулограмі є різні відхилення, або на тлі повного здоров’я з’являються тромби – це привід обстежитися і відвідати онколога для того, щоб він склав список обстежень для можливого виключення пухлин” , – наголосив онколог.

За словами експерта, не варто переживати. Тромби можуть з’являтися з інших причин. Але утворення пухлини – основна причина.

«Пухлинний процес завжди згущує кров і викликає різні відхилення в аналізах, а саме в коагулограмі і саме у вигляді збільшення тромбоцитів, що призводить до утворення різних тромбів» , — підсумував лікар.