5 ситуацій, коли потрібно негайно заблокувати свою банківську карту

В житті бувають ситуації, коли гроші на банківському рахунку можуть опинитися під загрозою. Про 5 таких я і розповім у цій статті.





Телефон вкрадений або загублений

На телефоні, який я втратив пару тижнів назад, був встановлений мобільний банк. До нього були підключені дебетова і кредитна карти, які я не поспішав відразу блокувати. Замість цього я виклав в інтернет оголошення про втрату свого смартфона.

Про те, що з мого рахунку в першу добу після зникнення було викрадено 10 000 гривень, я дізнався лише в кінці місяця.

Виявляється, зловмисники легко підібрали пароль від мобільного банку, який, до слова, складався з дати мого народження. Частина грошей перевели з дебетової картки на анонімний рахунок, решту витратили з кредитки.

Щоб не постраждати від дій злочинців, відразу блокуйте карти, якщо раптом втратили смартфон з встановленим мобільним банком.

Загублена банківська карта

Мій сусід в минулому році втратив банківську карту, але не став відразу її блокувати. Він розраховував, що шахраї не зможуть нею скористатися, адже не знають пін-коду.

Але гроші були витрачені, про що і повідомив банк, коли сусід відкривав новий рахунок.

Виявляється, дрібні витрати можна здійснювати без введення пароля. Тому злочинці, в руки яких потрапляє чужа карта, просто розбивають покупки на кілька чеків.

Повідомили незнайомцям особисті дані

Я ніколи не повідомляю дані карти, відомості з паспорта або код на зворотному боці стороннім особам або на підозрілих сайтах.

Але я думаю, не всі про це знають, тому раджу бути акуратними, передаючи конфіденційні дані кому-небудь. Це може привести до великих розкрадань з рахунків.

Застрягла всередині банкомату

Нещодавно читав в інтернеті новину – банкомат «з’їв» картку жінки, яка планувала зняти готівку.

Вона написала заяву в офіс банку з вимогою про повернення і пішла. Пізніше банкомат повернув карту, нею заволоділи зловмисники і витратили 20 тисяч гривень.

Я вважаю, що важливо відразу блокувати карту, якщо вона застрягла всередині банкомату. Це можна зробити, навіть не відходячи від автомата, скориставшись онлайн-додатком з управління рахунками.

Приходять сумнівні повідомлення

Моїй дружині взимку минулого року стали приходити підозрілі СМС. Наприклад, одне повідомлення говорило, що пароль для входу в ПриватБанк змінений, і всередині було посилання.

Згодом ми зрозуміли, що відповідати на такі повідомлення не можна, як і натискати прикріплені до них посилання.

Взагалі я вважаю, що як тільки прийшло дивне повідомлення, в якому говориться про мобільний банк, рахунок і інші фінансові атрибути, краще відразу блокувати карту.