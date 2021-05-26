Стало відомо, як українці можуть телефонувати по смартфону повністю безкоштовно

Незважаючи на розвиток мобільної техніки і покращення якості передачі сигналів, багато хто не знає, що по смартфону користувачі можуть дзвонити повністю безкоштовно. Причому така функція доступна власникам апаратів вже кілька років. Для безкоштовного дзвінка необхідні постійний доступ в інтернет і спеціальний додаток. Але, з урахуванням поточного розвитку мобільних технологій обидві проблеми легко вирішити.





Як по смартфону можна дзвонити повністю безкоштовно

Сьогодні всі оператори мобільного зв’язку надають безлімітний доступ в інтернет. Різниця в даному випадку полягає тільки в умовах підключення до мережі. Завдяки цьому кожен користувач може здійснювати безкоштовні дзвінки на інші смартфони.

Однак для організації зв’язку необхідно виконати три умови:

Безперервний доступ в інтернет (по мобільному зв’язку або Wi-Fi). Наявність смартфона або планшета. Додаток, який дозволяє здійснювати безкоштовні дзвінки. Аналогічна програма повинна бути встановлена ​​на смартфоні приймаючої сторони.

Описувані способи працюють на будь-який мобільній техніці, що підтримує встановлення подібних додатків, незалежно від типу операційної системи.

Такі програми зручні також тим, що дозволяють здійснювати безкоштовні дзвінки при знаходженні в роумінгу.

Кращі програми для безкоштовних дзвінків з телефону

В Україні популярністю користуються такі месенджери, що дозволяють безкоштовно дзвонити:

Viber;

WhatsApp;

Telegram;

Меншою популярністю користуються Skype, Qip та інші додатки. При цьому кількість програм, що дозволяють безкоштовно зв’язуватися, становить кілька десятків.

Skype

Skype – це популярний додаток для дзвінків (в тому числі і в форматі відеоконференції), який працює за технологією IP-телефонії. Дана програма дозволяє зв’язуватися між абонентами, як за логіном, так і за номером телефону.

Щоб зателефонувати по Skype, потрібно:

Запустити програму і вибрати зі списку контактів (вкладка зверху посередині) потрібного абонента. Натиснути на «Запросити» (якщо абонент не встановив Skype) або на «Виклик абонента Skype».

Також через цю програму можна здійснювати дзвінки на стаціонарні або мобільні телефони. Але дана послуга платна.

Viber

Цей месенджер користується на території України більшою популярністю, ніж інші. Viber – VoIP-орієнтована програма, яка підтримує:

дзвінки; організацію відеозв’язку; організацію відеоконференцій з декількома абонентами.

Як і Skype, Viber дозволяє здійснювати дзвінки на мобільні телефони за гроші.

WhatsApp

WhatsApp підтримує ті ж функції, що і попередні месенджери. Ці програми відрізняються між собою тільки протоколами безпеки та інтерфейсом. Однак WhatsApp виділяється швидкодією. Крім того, цей додаток популярний в багатьох країнах. Завдяки цьому ймовірність того, що в іншого абонента встановлений WhatsApp, досить велика.

Telegram

Telegram виділяється на тлі зазначених месенджерів двома особливостями:

Забезпечує захищений зв’язок через використання власних технологій шифрування. Споживає менше інтернет-трафіку.

Також до переваг Telegram відносять наступне:

низькі ризики обриву і переривання зв’язку;

дзвінки не прослуховуються;

можна вибирати контакти, яким дозволено дзвонити;

передбачається функція стиснення дзвінків для економії інтернет-трафіку.

Дзвінки через Telegram здійснюються за аналогічним алгоритмом: потрібно вибрати контакт і натиснути на іконку із зображенням телефонної трубки.

Facebook Messenger

Це мобільний додаток соціальної мережі Facebook, яка налічує понад мільярд користувачів. Дана програма підтримує такі функції:

безкоштовні дзвінки;

організація відеозв’язку і відеоконференцій;

відеочати;

обмін повідомленнями, в тому числі й голосовими.

На відміну від ряду інших додатків, Facebook Messenger дозволяє здійснювати дзвінки з браузера.

Apple FaceTime

FaceTime – це спеціалізований додаток, який встановлюється тільки на продукцію компанії Apple: iPhone, iPad і MacBook. Інші операційні системи не підтримують цю програму.

FaceTime поширюється на безкоштовній основі та дозволяє спілкуватися абонентам при наявності доступу в інтернет. Дана програма підтримує відеоконференції, в яких можуть взяти участь до 32 осіб одночасно. Під час спілкування відкритий доступ до анімованих емодзі, які дозволяють передавати поточний настрій.

Також FaceTime підтримує функцію Live Photos, яка не зустрічається в інших додатках. За допомогою цієї опції можна фотографувати співрозмовників під час відеозв’язку.

Який сервіс краще вибрати

Вибір програм для безкоштовних дзвінків залежить від особистих переваг. Якщо обмежуватися тільки цією функцією, то кожен з наведених додатків дозволяє зв’язуватися з іншими людьми при наявності доступу в інтернет. Відрізняються ці програми, в основному, інтерфейсом і типом додаткових функцій.

Однак Telegram виділяється на тлі подібних месенджерів тим, що підтримує унікальні технології шифрування, захищаючи тим самим абонентів від прослуховування. Крім того, дана програма економить інтернет-трафік. Це зручно в тих випадках, коли мобільний оператор бере високу плату за підключення до мережі.