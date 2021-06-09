Названо 6 ймовірних причин самостійного перезавантаження смартфону

За час експлуатації смартфона, він може зазнавати негативного впливу, через що виникають помилки в його роботі. Одна з неприємних помилок – мимовільне перезавантаження смартфона.





Зараз ми розберемо можливі причини перезавантаження смартфона і шляхи вирішення цього багу.

1. Перевірити оновлення

Це перше, що можна зробити. Оновлення можуть виправити проблему перезавантаження пристрою.

2. Попадання вологи і пошкодження

Волога в пристрої може бути причиною перезавантаження смартфона. Якщо вологи дуже мало, то проблема вирішиться сама собою. Також згадайте, чи падав ваш телефон. У деяких випадках це може викликати залипання кнопки живлення, в цих випадках краще звернутися в сервіс.

3. Скидання налаштувань

Це радикальний спосіб позбутися від перезавантаження. Він зітре всі ваші дані, тому якщо у вас є щось важливе, то перекиньте це на інший смартфон або на комп’ютер.

Але велика ймовірність, що помилки пропадуть, оскільки прошивка буде як “з коробки”.

4. Додатки

Прості додатки можуть викликати перезавантаження пристрою, навіть якщо вони повністю безпечні. Це може бути через несумісність коду прошивки і додатка.

Згадайте, коли саме ваш телефон став перезавантажуватися, можливо до цього ви завантажили якийсь додаток, який і став причиною перезавантажень.

5. Модифікація прошивки

Якщо ви якось кастомізували або рутурали свій пристрій, то з великою часткою ймовірності перезавантаження відбуваються саме з цієї причини.

В цьому випадку рекомендується скинути налаштування до заводських, щоб отримати оригінальну прошивку.

6. Нагрівання

Часто, граючи у вимогливі ігри телефон може сильно нагріватися, нерідко це викликає перезавантаження. В цьому випадку намагайтеся не перевантажувати процесор і дайте йому охолонути.