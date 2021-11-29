Хліб істотно подорожчає: 40 грн. за буханець або погіршення якості

Експерти ринку прогнозують зростання цін на хлібобулочні вироби з січня 2022 року. Причина подорожчання – підвищення мінімальної зарплати і зростання вартості комунальних послуг. Фахівці розглядають два сценарії щодо ціни хліба після Нового року.





За словами Руслана Сластьона генерального директора асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” хліб подорожчає на 5%. Фахівець пояснює, що подорожчання пшениці, і як наслідок борошна, вже наклало відбиток на ціну хліба, а значить найближчим часом вона залишатиметься стабільною.

У роздріб буханець пшеничного хліба коштуватиме від 20 до 24 грн. тобто зазначається, що зростання ціни на 5% спровокує подорожчання всього на 1-1,5 грн. У той самий час інші джерела налаштовані не так оптимістично.

Очільник Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко стверджує, що зростання цін почнеться вже з грудня. Тільки до кінця 2021 року вартість хліба зросте на 10 відсотків. Експерт пов’язує це зі зростанням тарифів на газ і подорожчанням енергоносіїв.

До слова, директори багатьох хлібокомбінатів вже змушені оформляти кредити, щоб оплатити працю співробітників. Прогнози неоптимістичні. Враховуючи ситуацію, з більшою ймовірністю нас чекає другий сценарій. А якщо цього не станеться, то якість хліба сильно погіршиться.