В уряді розповіли про те, що буде з комунальними послугами, якщо ворог пошкодить інфраструктуру

Український уряд завчасно подбав про комфорт громадян за будь яких умов. Зокрема днями було виділено 1,4 мільярда гривень для придбання резервних матеріалів та обладнання для злагодженого надання комунальних послуг навіть у випадку руйнування критичної інфраструктури. Таж навіть якщо в ході військових дій системи водо- та газопостачання зазнають значних ушкоджень, українці все одно будуть забезпечені всіма необхідними послугами.





Приємну новину українцям повідомив прем’єр Денис Шмигаль. Він також озвучив список обладнання й матеріалів, на які буде витрачено надані Кабміном кошти. Зокрема:

дизельні генератори;

мобільні котельні;

насосні станції;

системи очищення води та ін.

Прем’єр-міністр зазначив, що в уряді добре розуміють, на що здатна російська армія. Це терористи, які безжально нищать усе на своєму шляху. При цьому головною ціллю вони обрали саме цивільних людей та бажають будь-що зробити їх життя нестерпним. Тож удари по комунальній інфраструктурі, які ворог завдавав і раніше, вочевидь не припиняться.

Через це у Кабінеті Міністрів України вже зараз заговорили про забезпечення комунальних служб додатковими ресурсами для екстреного ремонту й заміни елементів інфраструктури. Важливо підготуватися до усіх можливих сценаріїв розвитку подій. Адже завдяки таким підготовчим заходам українці завжди будуть мати доступ до електроенергії, газу, води та не залишилися без тепла у оселях.

Шмигаль також нагадав, що до відміни військового стану в країні тарифи на комунальні послуги в Україні підвищуватися не будуть. Це стосується навіть електроенергії, яка мала здорожчати ще навесні. Зокрема щоб зберегти попередні ціни на світло уряд затвердив постанову про спецзобов’язання, що покладаються на учасників ринку електроенергії. Тож вітчизняні споживачі можуть не хвилюватися ані за наявність комунальних ресурсів, ані за їх здорожчання.