Покупки українців будуть перевіряти і оподатковувати: названо мінімальні суми

Вже з вересня 2022-го року до українців почнуть застосовувати непрямі методи податкового контролю. Громадяни, що витрачають більше, ніж дозволяє їм офіційний дохід, змушені будуть звітувати за кожну свою дорогу покупку. А подекуди й доплачувати за неї податок у державну скарбницю.





Закон про непрямі методи податкового контролю, який зараз саме розробляють в уряді, покладе кінець фінансовій свободі громадян. Держава буде моніторити офіційну зарплатню українців, та не дозволить жити на «широку ногу», якщо таке життя їм не по кишені.

До прикладу, громадянин придбав дорогий автомобіль, чи квартиру в той час, як його офіційний дохід складає 8 тис. грн на місяць. Податкова, дізнавшись про таку вартісну покупку, обов’язково спитає: «А звідки гроші?». Якщо ж покупець не зможе дати прийнятне для інспектора пояснення, змушений буде доплатити податок за «зайву» суму, що була ним витрачена.

Як владні органи будуть дізнаватися про несанкціоновані трати громадян, поки що достеменно не відомо. У Кабміні зараз саме обговорюють конкретні методи контролю за фінансовими операціями населення. Цілком можливо, що навіть самі продавці у разі здійснення покупки на певну суму будуть змушені брати особисті дані у клієнта, щоб згодом повідомити про його придбання у податкову.

Наразі була оприлюднена лише інформація про власність, яка не підпадатиме під непрямий контроль.

Зокрема у цьому переліку задекларовані:

особисте житло, площею до 120 «квадратів»;

автомобіль;

заощадження на суму до 400 тис. грн.

Варто зазначити, що непрямі методи податкового контролю успішно працюють у багатьох розвинутих країнах, як то США, Німеччина чи Велика Британія. Там неможливо придбати житло, особистий транспорт, або навіть дорогий смартфон, не надавши документи про свої доходи у відповідні інстанції.

Та в Україні така практика впроваджується вперше. Важко навіть уявити як її сприйме населення. Низка експертів висловлюється з цього приводу досить категорично, вважаючи, що такий жорсткий контроль за доходами й витратами вкінець розсварить громадян із податковою. Та якими будуть наслідки нового закону, покаже лише час.