Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на GSMinfo: сегодня, 26 марта, растущая Луна в знаке Близнецы. День благоприятен для отдыха и восстановления. Звезды призывают побаловать себя и близких, открыто обсудить свои опасения и причины дискомфорта, а также соглашаться на небольшие приключения.

♈ Овны

У каждой медали две стороны. Это касается и вашей ситуации, Овны. Вместо визуализации наихудших сценариев и предъявления обвинений дайте второй стороне возможность высказаться. Здесь важны две вещи: нужно внимательно слушать и не забывать про презумпцию невиновности в процессе. Старайтесь понять человека, а не найти слова, за которые можно уцепиться для развития конфликта.

Космический совет: перестаньте накручивать себя и просто обо всем поговорите.

♉ Тельцы

Сегодня нужно говорить «да» чаще, чем «нет». Сегодня звезды призывают Тельцов показать себя с наилучшей стороны. Это может необычным образом сделать ваши межличностные отношения лучше и добрее. Только не старайтесь на волне позитива «решать вопросы». Лучше сделайте паузу, переведите дух и насладитесь радостями жизни с вашим партнером. Это затишье после бури, о котором вы просили.

Космический совет: говорите сегодня «да» чаще, чем «нет».

♊ Близнецы

Вам нравится, что в этих отношениях есть и страсть, и взаимопонимание. Однако звезды предупреждают, что их можно разрушить. Например, если продолжать играть «круто» и строить из себя человека, которым вы не являетесь. Лучше выразите большие чувства, которые зреют внутри вас. Близнецов-одиночек звезды призывают просканировать орбиту. Кто-то из окружающих людей как раз освобождает место для вас.

Космический совет: вас окружает волшебство, разглядите и не спугните его.

♋ Раки

Сделайте себе одолжение и перестаньте ждать от людей больше, чем они могут дать. Не нужно пытаться ни в очередной раз поверить человека, ни его оправдывать. Это только заведет вас в кроличью нору негативных эмоций. Сегодня звезды также призывают Раков к умеренности. В первую очередь это касается питания: откажись от лишнего сахара, кофеина и жирной пищи в пользу зеленого чая, овощей и фруктов.

Космический совет: избавьтесь от завышенных ожиданий, пока вас не разочаровали.

♌ Львы

Вы бы предпочли избежать конфликтов, но сдерживание эмоций вам не поможет. Их выплеск произойдет обязательно — это вопрос времени. Но чем больше его пройдет, тем неприятнее будут последствия. Так что не бойтесь поговорить о вещах, которые вызывают у вас дискомфорт. И имейте в виду, что ответом на вашу откровенность могут стать просьбы изменить собственное поведение. Это нормально — так люди и находят решения.

Космический совет: поговорите о вещах, которые вызывают у вас дискомфорт.

♍ Девы

Сегодня Девам нужно отбросить осторожность и наслаждаться всем, что предлагает Вселенная. Не бойтесь, что завтра будете сожалеть о содеянном. Гораздо страшнее не раскрыть свой потенциал из-за страха покинуть зону комфорта. Звезды напоминают, что вы пришли в этот мир для наслаждения жизнью. Поэтому не позволяйте чужому мнению удерживать вас от экспериментов и веселья.

Космический совет: скажите жизни «да»!

♎ Весы

Когда вы впускаете людей в свою жизнь, то сразу выделяете им важный участок в вашем сердце, Весы. Вы начинаете яростно защищать их, откровенно делитесь переживаниями и помогаете даже в ущерб себе. Это замечательно, но есть серьезный минус — далеко не каждый отплатит вам тем же. Звезды призывают вас сосредоточить внимание на теме обмана и предательства. Если вы не уверены в человеке — не инвестируйте в него силы и время.

Космический совет: не помогайте тем, в ком не уверены.

♏ Скорпионы

Это не история о тоске, Скорпионы. Это история любви и принадлежности. Вы находитесь в той точке своего путешествия, когда чувствуете себя в безопасности и уверены в жизни, которую создаете совместно с партнером. Звезды уверяют: дальше будет только лучше! Да, в профессиональной жизни могут быть сложности и разочарования. Однако все наладится. Главное — продолжайте двигаться вперед.

Космический совет: будьте терпеливы, все получится.

♐ Стрельцы

Сегодня вы хотите верить, что можете ослабить бдительность. Сегодня вы хотите верить, что можете быть самим собой. Сегодня вы хотите верить, что можно спокойно открыть свое сердце. Сегодня вы хотите верить, что вечность — это не миф и в каждом мгновении есть волшебство. Уделите в этот день все свое внимание любимому человеку. Вдруг ваша вера не напрасна.

Космический совет: некоторые связи сохраняются всю жизнь.

♑ Козероги

Просто напоминание: прокручивание прошлых событий в голове снова и снова не поможет вам найти решение, Козероги. Иногда достаточно просто нажать на паузу. Просто отложите список дел и отключитесь на время, чтобы ваше подсознание смогло найти и подсказать вам правильный ответ. А пока оно ищет, сделайте что-нибудь приятное для себя. Погуляйте в парке или насладитесь искусством.

Космический совет: отключитесь на время и передохните.

♒ Водолеи

Работа над собой — это очень важно. Однако вам точно нужно все время «убивать своих демонов», чтобы чувствовать себя хорошо? Даже с ними можно жить в гармонии, если время от времени их баловать. Сегодня звезды советуют вам заняться именно этим. Сделайте что-то из того, что обычно себе запрещаете. Важное уточнение: речь идет о том, чтобы немножко себя побаловать. А не о том, чтобы совершить что-то непоправимое.

Космический совет: побалуйте себя.

♊ Рыбы

Мы все выросли с мыслями о том, кем мы должны и не должны быть. Мыслями, которые мешают нам быть искренними и полюбить себя. Обратите внимание на то, как привычные представления об «идеальной» жизни становятся помехой на вашем пути к самореализации. Это ваш шанс избавиться от всего ложного и стать самим собой.

Космический совет: просто будьте самими собой.