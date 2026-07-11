Водительские права в Украине больше не будут одинаковыми для всех: что изменил Кабмин

Кабмин обновил правила выдачи и обмена водительских удостоверений. Теперь срок действия водительского удостоверения будет зависеть от открытой категории транспорта.

В Украине меняются правила выдачи водительских удостоверений. Кабинет Министров принял постановление № 889 от 8 июля 2026 года, которым внес изменения в порядок выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Главное нововведение — дифференцированный срок действия категорий в водительском удостоверении. То есть срок, на который человеку предоставляется право управления транспортным средством, теперь будет зависеть от того, каким именно транспортом он может управлять.

На сколько лет будут выдавать водительские права

Согласно принятым изменениям, право на управление транспортными средствами категорий А1, А, В1, В и ВЕ будет предоставляться на 15 лет. Это касается мопедов, мотоциклов, легковых автомобилей и прицепов к легковым автомобилям.

Для большегрузного и пассажирского транспорта срок будет короче. Категории C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE и T будут действительны в течение 5 лет. Речь идет о грузовиках, автобусах, спецтранспорте и трамваях/троллейбусах.

Вкратце новые сроки выглядят следующим образом:

15 лет — категории А1, А, В1, В, ВЕ;

— категории А1, А, В1, В, ВЕ; 5 лет — категории C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T;

— категории C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T; 2 года — для водителей, впервые получающих право на управление транспортным средством любой категории.

Отдельно в постановлении указано, что срок действия прав на управление транспортным средством любой категории, выданных впервые, по-прежнему составляет 2 года. То есть для начинающих водителей двухлетний срок сохраняется.

Что изменится при замене удостоверения

По истечении двухлетнего срока действия статуса начинающего водителя постоянное водительское удостоверение будет выдаваться уже по новым правилам. Если человек получает новую категорию, удостоверение придется обменять — в новом документе будут указаны сроки действия для всех полученных категорий.

Это особенно важно для водителей, имеющих сразу несколько категорий. Например, если у человека есть категория B (легковой автомобиль) и категория C (грузовой автомобиль), то срок действия права на управление ими может различаться: для легкового автомобиля — 15 лет, для грузовика — 5 лет.

Плановая замена водительского удостоверения по истечении срока действия категории является административной процедурой. В обычных условиях основным требованием для такой замены является действующая медицинская справка, подтверждающая пригодность водителя к управлению соответствующим транспортным средством.

В то же время на период действия военного положения медицинская справка для обмена водительского удостоверения пока не является обязательной. Об этом ранее сообщали в Главном сервисном центре МВД.

Еще один важный нюанс касается старых удостоверений. Документы, выданные в Украине до вступления страны в Европейский Союз, будут оставаться действительными до истечения срока их действия. После вступления в ЕС они будут действовать только на территории Украины — до истечения срока действия или до обмена на удостоверения единого европейского образца.

Таким образом, водителям не нужно массово спешить менять документы прямо сейчас. Однако при получении новой категории или плановой замене водительского удостоверения уже будут действовать новые сроки: 15 лет для легковых категорий и 5 лет для грузового, пассажирского и специального транспорта.