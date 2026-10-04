Студенти створили електромобіль VENTRA, який збирає пил біля коліс

Концепт розробила команда TU/ecomotive з Технічного університету Ейндховена. Проєкт присвячений забрудненню, яке залишається навіть після переходу на електротранспорт: під час руху шини, гальма та дорожнє покриття зношуються й утворюють дрібні частинки.

VENTRA має збирати їх поблизу коліс, безпосередньо біля джерела утворення. Система надає частинкам електричного заряду, після чого вони притягуються до заземленої збиральної поверхні та осідають на ній. Такий принцип дозволяє обходитися без звичайного механічного фільтра.

Уловлювати пил і зменшувати його утворення

За повідомленням університету, опублікованим Tech Xplore, моделювання показало можливість спрямовувати до збиральної системи близько 24% частинок на швидкості 50–80 км/год. За нижчої швидкості розрахункова ефективність зростає до 42%. Це результати симуляцій; підтверджених показників дорожніх випробувань у повідомленні не наведено.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Після використання поверхню можна очистити пилососом або водою. Зібраний матеріал команда пропонує переробляти й демонструє його повторне застосування в елементах інтер’єру автомобіля.

Інший напрям роботи — зниження маси. Значну частину шасі виготовили з легких термопластичних панелей, армованих вуглецевим волокном. За даними розробників, це дозволило зменшити вагу майже на 100 кг. Менше навантаження на шини має сповільнювати їхнє зношування.

Окремо автомобіль отримав Clean Drive — систему, яка аналізує стиль водіння та показує рекомендації на екрані панелі приладів. Вона заохочує плавніше прискорюватися, м’якше гальмувати й уникати зайвих рухів кермом. У TU/ecomotive розглядають такі підказки як спосіб запобігати утворенню частинок ще до того, як знадобиться їх уловлювати.

VENTRA залишається дослідницьким концептом. Мета команди — продемонструвати автомобільній галузі поєднання трьох підходів: легшої конструкції, ощадливішого водіння та збирання частинок. Заявлені відсотки характеризують роботу системи в розрахункових умовах, а не зменшення загального забруднення повітря навколо автомобіля.