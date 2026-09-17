Новий «Оселя зла» несподівано захопив критиків: фільм називають кривавим, смішним і винахідливим

Новий фільм «Оселя зла» режисера Зака Креггера, відомого за «Варваром» і «Зброєю», виявився значно успішнішим у критиків, ніж більшість попередніх екранізацій знаменитої серії Capcom.

Напередодні широкого прокату, який стартує 18 вересня, картина має 96% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes після 74 оглядів. Для серії Resident Evil це надзвичайно високий результат.

Цього разу автори не намагаються буквально переносити на екран сюжет конкретної гри. Головний герой Браян у виконанні Остіна Абрамса — звичайний медичний кур’єр, який під час доставки опиняється неподалік Раккун-Сіті й потрапляє просто в центр спалаху зараження.

Саме вибір звичайної людини замість підготовленого бійця став однією з головних особливостей фільму.

The Independent називає стрічку напрочуд вірною самій механіці survival horror: герой помиляється, промахується, панікує і виживає далеко не так ефектно, як типовий персонаж бойовика. При цьому фільм не перевантажений фан-сервісом і залишається зрозумілим навіть тим, хто не грав у Resident Evil.

The Verge також відзначає, що нова «Оселя зла» значно більше покладається на чорний гумор, ніж попередні екранізації. Водночас фільм зберігає атмосферу survival horror, монстрів і відчуття постійної небезпеки.

Variety хвалить стрічку за простоту сюжету та відмову від надмірно складної міфології франшизи, а Screen Daily називає її кривавим і динамічним перезапуском серії.

Втім, оцінки не абсолютно одностайні. Time Out поставив фільму 3 із 5 зірок і зазначив, що він більше смішний та видовищний, ніж справді страшний.

Загальна реакція преси поки що виглядає дуже позитивно. Після кількох суперечливих екранізацій Resident Evil новий фільм може стати однією з найуспішніших спроб перенести дух культової серії Capcom на великий екран.