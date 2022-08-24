Топові українські фільми стали доступні за 1 гривню з нагоди Дня Незалежності

Сьогодні Україна святкує день своєї незалежності. Але також сьогодні виповнюється рівно пів року із початку повномасштабної війни на нашій землі. Вже пів року усі наші співвітчизники прикладають усі сили аби зберегти свою ідентичність аби мати змогу називатись українцями. Саме українська культура, робить нас тими ким ми є: сильними людьми із незламним духом.





Саме тому, на день незалежності компанія Volia робить подарунок для усіх українців, у вигляді можливості ще більше зануритись у сучасну українську культуру. У тиждень із 24 по 31 серпня на платформі Volia TV топові українські фільми будуть доступні для перегляду, лише за 1 грн для усіх українців.

«Ми вважаємо, що цього року це свято краще провести дома із сім’єю, особливо зважаючи на загрозу нових ударів від підступного ворога. А може бути кращим ніж українське кіно у колі рідних та близьких. Саме тому ми вирішили надати можливість усім співвітчизникам у ці святкові дні насолоджуватись найкращими українськими фільмами. Адже Україна – це наша ненька, а ми її діти» – зазначили у компанії Датагруп-Volia.

Ось декілька фільмів що можна переглянути

Віддана

Це історія доктора Анґера, що починається в Станіславові у 1868 році. Він втрачає в пожежі дружину, але рятує двох дівчат – рідну доньку Аделю і доньку хатніх робітників Стефанію. У момент розпачу доктор вирішує виховувати їх разом. Минає 25 років, дівчата виросли та вони досі не розуміють, хто вони одна одній: сестри та подруги, чи служниця та господиня. Що ж станеться, коли ілюзія почне розвіюватися, а замість неї вималюється реальність?

Ціна правди

У 1933 році репортер Гарет Джонс шукає свою історію. Новини приводять його до Москви, де він знайомиться з Адою Брукс. Ада відкриває йому очі на “радянську утопію”, яка не має нічого спільного з реальністю. Гарет розпочинає розслідування. Крок за кроком він розкриває правду про Голодомор в Україні.

Незламна

Любов під вогнем противника, дружба з Елеонорою Рузвельт, виступ на конференції, що вплинув на результат Другої Світової Війни, бажання жити і страх втратити кохану людину – чи впорається з усім цим тендітна жінка? Це реальна історія Людмили Павличенко – легендарної жінки-снайпера.

Скажене весілля 3

Продовження однієї із найуспішніших комедій в історії сучасного українського кіно. Минуло чотири роки після останнього скаженого весілля старшої дочки, і тепер одружитися збирається наймолодший у сім’ї Сердюків – Захар. Хлопець обрав собі екзотичну наречену – дочку циганського барона Раду. Цього разу Василь обіцяє не псувати свято. Але же ж українське весілля!.

Сторожова застава

Під час сонячного затемнення школяр Віктор випадково потрапляє у часовий портал, котрий переносить його в минуле. Він потрапляє у часи, коли нашу землю атакували половці. Волею долі він знайомиться з майбутніми богатирями. Їм за допомогою зброї та магії доведеться боротись за свою землю.