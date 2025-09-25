Епоха “фотошопу” голосом: Google інтегрує Gemini для редагування зображень

Фірмовий інструмент для перегляду та редагування зображень від Google отримав чергове масштабне оновлення, яке значно спрощує процес обробки фотографій. Тепер користувачі можуть “фотошопити” знімки, використовуючи лише голосові команди, без необхідності вручну перетягувати повзунки чи працювати з курсором.

Нова функція, яка використовує можливості нейромережі Gemini, активується натисканням екранної кнопки “Help me edit” («Допоможи мені відредагувати»). Завдяки цій інтеграції, штучний інтелект розуміє як прості запити, наприклад, «Зроби фотографію кращою», так і складні, комплексні команди: «Видали відблиски, освітли знімок і додай хмари на небо».

ШІ-редагування відбувається майже миттєво. Кінцевий варіант обробленого знімка відображається на екрані смартфона, пропонуючи користувачеві додаткові опції для більш точкового доопрацювання або зміни стилю.

Це нововведення, яке раніше було ексклюзивом для флагманських смартфонів Pixel 10, наразі активно розгортається на всіх сумісних Android-гаджетах на території США. Інформації щодо термінів появи цієї функції в інших країнах світу поки що немає.

Інтеграція Gemini в редактор зображень знаменує собою важливий крок Google у бік демократизації складних інструментів редагування, роблячи їх доступними для широкого кола користувачів за допомогою простої розмовної мови.