Китай готується до війни? В Пекіні розмістили замовлення на постачання 15 000 іранських дронів

Офіційний Пекін домовився з Іраном про постачання дронів. За даними видання Middle East Monitor, обсяг партії БПЛА може складати п’ятнадцять тисяч одиниць. Джерела агенції Iran International повідомляють, що безпілотні літальні апарати можуть надійти до Китаю вже найближчим часом.

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Офіційний представник іранського уряду стосовно постачання дронів Китаю зазначив, що Китайська народна республіка — є одним з основних покупців безпілотних літальних апаратів, які вироблять в Ірані. Велика партія безпілотників буде доставлена до Китаю на фоні суперечок відносно отримання російськими окупантами дронів-камікадзе іранського виробництва.

Згідно з заявили радника міністра іранської розвідки, західні країни не змогли змиритися з поворотом Тегерану на Схід. Тож зараз країни західного світу активно допомагають Україні боротися з російськими окупантами, які доволі тісно співпрацюють з Іраном.

За даними головного управління розвідки України, Кремль домовився з урядом Ірану про постачання 1750 одиниць баражуючих боєприпасів, також відомих як Shahed-136, які регулярно використовуються окупантами для атак на енергетичну інфраструктуру України. Окупанти наразі використали близько семи сотень дронів-камікадзе. Остання атака за допомогою цих БПЛА відбулася перед чотирнадцятою ракетною атакою на енергетичну інфраструктуру та наступного дня після неї. Окупанти використовують іранські дрони для виявлення слабких місць в нашій системі протиповітряної оборони. Однак ворог не зміг досягти успіху, оскільки ЗСУ навчилися ефективно знищувати іранські дрони за допомогою зенітних ракетних комплексів та навіть зі стрілецької зброї.

Загалом новина про постачання великої кількості іранських дронів Китаю занепокоїла світ. Адже раніше в НАТО заявляли про загрозу, яку становить Китай. Оборонному відомству США доручили провести підготовку відповідних сил та засобів, оскільки там вважають, що війни з Китаєм не уникнути, адже Пекін досі розраховує захопити Тайвань.